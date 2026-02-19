Остапенко снялась с турнира в Остине

27-я ракетка мира Алена Остапенко не сыграет на WTA 250 в Остине из-за травмы.

«Я люблю играть на больших турнирах с громкой и эмоциональной публикой. Я очень ждала своего первого выступления в Остине. Жаль, что травма не позволит мне принять участие в этом году.

Надеюсь, что смогу дебютировать в 2027-м. Желаю всем своим соперницам удачи в подготовке к турниру на следующей неделе».

Турнир в Остине пройдет с 23 февраля по 1 марта.