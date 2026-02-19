4

Остапенко снялась с турнира в Остине

27-я ракетка мира Алена Остапенко не сыграет на WTA 250 в Остине из-за травмы.

«Я люблю играть на больших турнирах с громкой и эмоциональной публикой. Я очень ждала своего первого выступления в Остине. Жаль, что травма не позволит мне принять участие в этом году.

Надеюсь, что смогу дебютировать в 2027-м. Желаю всем своим соперницам удачи в подготовке к турниру на следующей неделе».

Турнир в Остине пройдет с 23 февраля по 1 марта.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @AtxOpen
еще и пожелала всем соперницам удачи, что-то не похоже на нее 😅
еще и пожелала всем соперницам удачи, что-то не похоже на нее 😅
Ну может Ленка не при памяти была)))
«Я люблю играть на больших турнирах" - 250 не мой уровень, простите))
Остапенко — первая теннисистка в истории, снявшаяся с турнира, первые три буквы названия места проведения которого совпадают с первыми тремя буквами фамилии
