Серундоло после отказа в Рио: «Я делал запрос о переносе матча, но организаторы не ответили. Догадываюсь, кому они отдают приоритет»

Франсиско Серундоло раскритиковал организаторов турнира в Рио.

19-я ракетка мира Франсиско Серундоло высказался об отказе во втором круге пятисотника в Рио и намекнул, что организаторы помогают бразильским игрокам.

Сегодня аргентинец не доиграл матч против Тиаго Тиранте из-за травмы спины – 2:6, 1:3, отказ. На прошлой неделе он стал чемпионом турнира в Буэнос-Айресе.

– Очень сложно играть с таким расписанием – у меня было два матча подряд. Я был полностью измотан, почувствовал боль в пояснице и не смог продолжать. В целом все было отлично – я показывал хороший теннис, но не был готов на 100%. Это не хроническая проблема, но нужно проверить, что с моим телом.

– Ты делал запрос о том, чтобы игру перенесли на четверг из-за количества матчей, которые ты провел в Буэнос-Айресе?

– Да, конечно, я сделал запрос, но мне не ответили. Честно говоря, догадываюсь, кому они [организаторы] отдают приоритет. Я еще не успел сыграть матч первого круга и уже знал, что придется выступать на следующий день. Делать повторный запрос было немного бессмысленно, ведь я даже не знал, выиграю ли.

Куда пропал нерв из разборок Медведева и Циципаса