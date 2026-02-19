Колмен Вонг: «Я думал о завершении карьеры, а потом Надаль пригласил меня в академию»
Колмен Вонг поделился историей о том, как Надаль помог ему продолжить карьеру.
127-я ракетка мира Колмен Вонг рассказал, что был близок к завершению карьеры до перехода в академию Рафаэля Надаля в 17 лет.
Вчера 21-летний Вонг второй раз вышел в четвертьфинал на уровне тура, обыграв Брэндона Накашиму в Делрей-Бич со счетом 6:4, 7:6(4).
«Я думал о завершении карьеры, хотел пойти другим путем. А потом Рафа пригласил меня в академию. Он предложил попробовать, познакомиться с условиями и присоединиться к группе, где играли топовые юниоры. За эти годы я многому научился.
Теперь я здесь, чтобы показывать хороший результат. Я действительно хочу продолжать», – сказал Вонг в интервью на корте.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
