  • Коболли набил татуировку с изображением Халка: «Cделал ее в память о моменте, когда порвал на себе футболку на Кубке Дэвиса»
Коболли набил татуировку с изображением Халка: «Cделал ее в память о моменте, когда порвал на себе футболку на Кубке Дэвиса»

Флавио Коболли показал татуировку Халка.

20-я ракетка мира Флавио Коболли обыграл Теренса Атмана в 1/8 финала в Делрей-Бич (7:5, 6:4) и рассказал о новой татуировке.

Итальянец набил на бедре изображение Халка – супергероя из вселенной Marvel.

«Я сделал ее в память о моменте, когда порвал на себе футболку на Кубке Дэвиса. Татуировка совсем свежая, ей всего две недели. Тогда я чувствовал себя на корте как Халк, так что теперь должен соответствовать», – сказал Коболли в интервью на корте.

Мог стать футболистом «Ромы», но теперь готовит к сезону Алькараса. Что нужно знать о Флавио Коболли

Вселенная тату Алькараса. Бьет в честь каждого «Шлема», еще есть «мозг, сердце и яйца»

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @TennisTV
5 комментариев
Видимо к уже известному видео из раздевалки с Коболли скоро добавится ещё одно)
Ответ Playboy
Видимо к уже известному видео из раздевалки с Коболли скоро добавится ещё одно)
А что за видео?
Ответ Pasha Saotsera
А что за видео?
Они там с другом переодеваются
