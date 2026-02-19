Коболли набил татуировку с изображением Халка: «Cделал ее в память о моменте, когда порвал на себе футболку на Кубке Дэвиса»

Флавио Коболли показал татуировку Халка.

20-я ракетка мира Флавио Коболли обыграл Теренса Атмана в 1/8 финала в Делрей-Бич (7:5, 6:4) и рассказал о новой татуировке.

Итальянец набил на бедре изображение Халка – супергероя из вселенной Marvel.

«Я сделал ее в память о моменте, когда порвал на себе футболку на Кубке Дэвиса . Татуировка совсем свежая, ей всего две недели. Тогда я чувствовал себя на корте как Халк, так что теперь должен соответствовать», – сказал Коболли в интервью на корте.

