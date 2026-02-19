Руайе – Алькарасу после поражения в Дохе: «Однажды я приду за тобой и Янником, не волнуйся»
Алькарас и Руайе пообщались после матча в Дохе.
60-я ракетка мира Валентин Руайе уступил Карлосу Алькарасу во втором круге пятисотника в Дохе – 2:6, 5:7.
После матча игроки пожали друг другу руки, и француз обратился к Алькарасу: «Однажды я приду за тобой и Янником [Синнером], не волнуйся».
Испанец со смехом ответил: «Я буду ждать. Спасибо за игру».
Почему Алькарас выиграл Australian Open без драгоценной ему технологии?
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @TennisTV
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Валя пока всего лишь в сотне, а "Синкарас" пока крошат топ-100, чтобы держать в тонусе самих себя и иногда предупреждать..кто сейчас хозяева положения.)
Даже Фонсека забуксовал