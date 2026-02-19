Руайе – Алькарасу после поражения в Дохе: «Однажды я приду за тобой и Янником, не волнуйся»

Алькарас и Руайе пообщались после матча в Дохе.

60-я ракетка мира Валентин Руайе уступил Карлосу Алькарасу во втором круге пятисотника в Дохе – 2:6, 5:7.

После матча игроки пожали друг другу руки, и француз обратился к Алькарасу: «Однажды я приду за тобой и Янником [Синнером ], не волнуйся».

Испанец со смехом ответил: «Я буду ждать. Спасибо за игру».

