Руайе – Алькарасу после поражения в Дохе: «Однажды я приду за тобой и Янником, не волнуйся»

Алькарас и Руайе пообщались после матча в Дохе.

60-я ракетка мира Валентин Руайе уступил Карлосу Алькарасу во втором круге пятисотника в Дохе – 2:6, 5:7.

После матча игроки пожали друг другу руки, и француз обратился к Алькарасу: «Однажды я приду за тобой и Янником [Синнером], не волнуйся».

Испанец со смехом ответил: «Я буду ждать. Спасибо за игру».

Почему Алькарас выиграл Australian Open без драгоценной ему технологии?

Куда пропал нерв из разборок Медведева и Циципаса

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @TennisTV
Сколько этой грозе прованских челлендежеров…24? Ну-ну)
Ну мотивация лучший двигатель прогресса. Такие и цели и должен ставить спортсмен, выигрывать у лучших. А если целью будет войти в 10/20/50 то можно дальше не продолжать карьеру. Когда спортсмен не ставит цель быть первым перед собой он перестает быть спортсменом
В прошлом году зайцы скромнее были.
Он имел в виду с топором, а вы что подумали)
Цитаты нашего тура: "Говорят, убей одного, чтобы предупредить сотню. Возможно, мне придется убить сотню, чтобы предупредить одного". ))
Валя пока всего лишь в сотне, а "Синкарас" пока крошат топ-100, чтобы держать в тонусе самих себя и иногда предупреждать..кто сейчас хозяева положения.)
Тут только Руняша, только Руняша..
Даже Фонсека забуксовал
Иди сюда! 😄
Рекомендуем