Дубай (WTA). Гауфф, Пегула, Свитолина вышли в 1/2 финала, Андреева выбыла

В Дубае проходят четвертьфиналы турнира WTA 1000.

Прошлогодняя чемпионка Мирра Андреева уступила Аманде Анисимовой в четвертьфинале в Дубае.

Сетка турнира здесь.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

15 – 21 февраля 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 4 088 211 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Аманда кстати очень великодушно обняла истеричку у сетки. После прошлогоднего цирка в Майами не стала глумиться над поверженной соперницей. Королевское поведение 💪💪💪
Ответ Доминик
Аманда кстати очень великодушно обняла истеричку у сетки. После прошлогоднего цирка в Майами не стала глумиться над поверженной соперницей. Королевское поведение 💪💪💪
Так Аманда сама истеричка,еще и с псих проблемами и со справкой. Мирре далеко до нее в этом смысле.
Ответ Доминик
Аманда кстати очень великодушно обняла истеричку у сетки. После прошлогоднего цирка в Майами не стала глумиться над поверженной соперницей. Королевское поведение 💪💪💪
обниматься победительницей легче))
Когда же наконец Андреева повзрослеет и научится принимать поражения без слез? Через 2 месяца уже 19 лет будет. У нее слишком завышенное эго и ЧСВ. Пока плакса матершиница не научится держать себя в руках, о титулах на ТБШ не стоит мечтать.
Ответ Павел Сергеевич_1116763288
Когда же наконец Андреева повзрослеет и научится принимать поражения без слез? Через 2 месяца уже 19 лет будет. У нее слишком завышенное эго и ЧСВ. Пока плакса матершиница не научится держать себя в руках, о титулах на ТБШ не стоит мечтать.
Когда избавится от мамы, папы и Кончиты в боксе)
Ответ Ivan Stasuk
Когда избавится от мамы, папы и Кончиты в боксе)
Если резко все поменять в таком возрасте, есть большой риск и закончить всё с теннисом.
Как только Андреева встречается с достойной оппозицией, начинаются истерики, мазохизм и слезы. С такой психикой без менталки о победах на ТБШ можно забыть.
Ответ Павел Сергеевич_1116763288
Как только Андреева встречается с достойной оппозицией, начинаются истерики, мазохизм и слезы. С такой психикой без менталки о победах на ТБШ можно забыть.
Чисто для справки именно психов и слёз со стороны достойной оппонентки сегодня было точно не меньше.
Ответ Anouck
Чисто для справки именно психов и слёз со стороны достойной оппонентки сегодня было точно не меньше.
Тоже избивала себя как Рублев?????
Слёзы,сопли...ну Аманда Анисимова играет лучше,это надо признать..и работать над своей игрой
Вот нельзя, нельзя давать возвращаться в матч
Ответ z0rg
Вот нельзя, нельзя давать возвращаться в матч
Поздно пить боржоми... Последние 15 розыгрышей - в 2 раза больше очков у Аманды
Ответ Anouck
Поздно пить боржоми... Последние 15 розыгрышей - в 2 раза больше очков у Аманды
Ну потому что очень мягчит, плюс подача перестала лететь. А на второй она так атаковать не может. И опять она стоит, а не идёт на мяч. А вот оппонентка как раз наоборот, мяч встречает раньше и за счёт этого выигрывает и время и легче и быстрее перенаправляет мяч
Этот оборонительный теннис не даст выиграть Мирре) вечно отбиваться не получится
За борьбу - моё почтение. Но опасность сейчас даже больше, чем в прошлом гейме. Сисястая не из тех, кто сломается от упущенного матчбола, зная что по игре она сильнее все равно.
Ответ z0rg
За борьбу - моё почтение. Но опасность сейчас даже больше, чем в прошлом гейме. Сисястая не из тех, кто сломается от упущенного матчбола, зная что по игре она сильнее все равно.
Анисимова тоже мандраж может поймать
Ответ z0rg
За борьбу - моё почтение. Но опасность сейчас даже больше, чем в прошлом гейме. Сисястая не из тех, кто сломается от упущенного матчбола, зная что по игре она сильнее все равно.
Почему сисястая?
А вот и наше любимое)
Матч качельный ппц от обеих...но молодец хоть поборолась,а не отдала при 2-5.
Ответ azfotki
Матч качельный ппц от обеих...но молодец хоть поборолась,а не отдала при 2-5.
2-5 во втором и 3-5 в третьем было)
Ответ tRIFF
2-5 во втором и 3-5 в третьем было)
но все,лучше чем было бы 2-6 3-6.
За Миррочку.
Рекомендуем