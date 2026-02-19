Дубай (WTA). Гауфф, Пегула, Свитолина вышли в 1/2 финала, Андреева выбыла
В Дубае проходят четвертьфиналы турнира WTA 1000.
Прошлогодняя чемпионка Мирра Андреева уступила Аманде Анисимовой в четвертьфинале в Дубае.
Сетка турнира здесь.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЭ
15 – 21 февраля 2026
WTA 1000
Призовой фонд – 4 088 211 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Аманда кстати очень великодушно обняла истеричку у сетки. После прошлогоднего цирка в Майами не стала глумиться над поверженной соперницей. Королевское поведение 💪💪💪
Так Аманда сама истеричка,еще и с псих проблемами и со справкой. Мирре далеко до нее в этом смысле.
обниматься победительницей легче))
Когда же наконец Андреева повзрослеет и научится принимать поражения без слез? Через 2 месяца уже 19 лет будет. У нее слишком завышенное эго и ЧСВ. Пока плакса матершиница не научится держать себя в руках, о титулах на ТБШ не стоит мечтать.
Когда избавится от мамы, папы и Кончиты в боксе)
Если резко все поменять в таком возрасте, есть большой риск и закончить всё с теннисом.
Как только Андреева встречается с достойной оппозицией, начинаются истерики, мазохизм и слезы. С такой психикой без менталки о победах на ТБШ можно забыть.
Чисто для справки именно психов и слёз со стороны достойной оппонентки сегодня было точно не меньше.
Тоже избивала себя как Рублев?????
Слёзы,сопли...ну Аманда Анисимова играет лучше,это надо признать..и работать над своей игрой
Вот нельзя, нельзя давать возвращаться в матч
Поздно пить боржоми... Последние 15 розыгрышей - в 2 раза больше очков у Аманды
Ну потому что очень мягчит, плюс подача перестала лететь. А на второй она так атаковать не может. И опять она стоит, а не идёт на мяч. А вот оппонентка как раз наоборот, мяч встречает раньше и за счёт этого выигрывает и время и легче и быстрее перенаправляет мяч
Этот оборонительный теннис не даст выиграть Мирре) вечно отбиваться не получится
За борьбу - моё почтение. Но опасность сейчас даже больше, чем в прошлом гейме. Сисястая не из тех, кто сломается от упущенного матчбола, зная что по игре она сильнее все равно.
Анисимова тоже мандраж может поймать
Почему сисястая?
А вот и наше любимое)
Матч качельный ппц от обеих...но молодец хоть поборолась,а не отдала при 2-5.
2-5 во втором и 3-5 в третьем было)
но все,лучше чем было бы 2-6 3-6.
За Миррочку.
