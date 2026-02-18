Алькарас о том, что уступал 2:5 во второй партии: «Не буду врать, в какие-то моменты думал о третьем сете»

Алькарас об игре против Руайе в Дохе: в какие-то моменты думал о третьем сете.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над Валентином Руайе в 1/8 финала турнира ATP 500 в Дохе – 6:2, 7:5.

– Ты вышел в 55-й четвертьфинал ATP в 22 года. Тебя это удивляет?

– Это здорово, отличная цифра. Но, если честно, я не думаю о количестве четвертьфиналов. Я сосредоточен на финалах, такой у меня настрой.

Надеюсь, на этой неделе смогу добавить еще один в свою копилку. Впереди несколько очень сложных матчей. Приятно видеть, что удается сохранять такую стабильность.

– Во втором сете ты уступал 2:5. Были ли сомнения, что сможешь совершить камбэк?

– Нужно быть готовым ко всему. Не буду врать, в какие-то моменты я думал о третьем сете (смеется). Но это была лишь мимолетная мысль – все остальное время я искал решение.

Очень рад, что смог снова поймать ритм. В теннисе многое зависит от умения бороться. Иногда действительно сложно закрывать сеты и матчи. Нужно было оставаться в игре. Рад, что удалось перевернуть ход встречи и победить в двух сетах, – сказал Алькарас в интервью на корте.

Вселенная тату Алькараса. Бьет в честь каждого «Шлема», еще есть «мозг, сердце и яйца»

Как Алькарас переборол Джоковича в финале Australian Open