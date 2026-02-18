Алькарас вышел в 55-й четвертьфинал на уровне ATP

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Валентина Руайе во втором круге пятисотника в Дохе – 6:2, 7:5. Испанец уступал 2:5 во втором сете, а затем взял пять геймов подряд.

Алькарас вышел в 55-й четвертьфинал на уровне тура. Его статистика на этой стадии – 43:11.

Кроме того, он одержал 27-ю победу подряд на открытом харде.

За выход в полуфинал испанец сыграет с Кареном Хачановым .