Эала второй раз вышла в четвертьфинал тысячника

47-я ракетка мира Александра Эала победила Сорану Кырстю в 1/8 финала турнира в Дубае. Матч закончился со счетом 7:5, 6:4.

20-летняя филиппинка второй раз сыграет в четвертьфинале тысячника. В прошлом году она дошла до полуфинала турнира в Майами.

В живом рейтинге Эала поднялась на 32-ю строчку – это ее наивысшая позиция в рейтинге.

Дальше она поборется с Коко Гауфф .