Эала второй раз вышла в четвертьфинал тысячника
47-я ракетка мира Александра Эала победила Сорану Кырстю в 1/8 финала турнира в Дубае. Матч закончился со счетом 7:5, 6:4.
20-летняя филиппинка второй раз сыграет в четвертьфинале тысячника. В прошлом году она дошла до полуфинала турнира в Майами.
В живом рейтинге Эала поднялась на 32-ю строчку – это ее наивысшая позиция в рейтинге.
Дальше она поборется с Коко Гауфф.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
Если еще улучшить подачу - неплохие шансы и Гауфф пройти - интересный теннис девчонка показывает и явно на кураже плюс поддержка трибун в помощь
Надеюсь и дальше будет прогрессировать! Пора уже девушкам из Филиппин, Эквадора, Кубы и т.д. бороться за самые высокие места! Хватит нам американок, полек и т.п.!
Эквадор и Куба особенно вы это загнули), хотя очень давно была одна Эквадорка... в 68..70 годах играла межд турнирах
