Бадоса снялась с турнира в Мериде
Паула Бадоса не сыграет на пятисотнике в Мериде. Испанка снялась из-за травмы бедра, которую получила во время матча против Элины Свитолиной во втором круге в Дубае.
«К сожалению, я не смогу сыграть в Мериде. Я очень ждала возможности выступить перед потрясающими болельщиками. Мексика всегда для меня как второй дом. Мне очень грустно, что я не смогу сыграть в этом году. Постараюсь полностью восстановиться и вернуться как можно скорее. Спасибо за вашу поддержку», – написала Бадоса в соцсети.
Турнир в Мериде пройдет с 23 февраля по 1 марта.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Бадосы
просто кошмар, бедная паулита:(
Бедра в этом году жуть..
