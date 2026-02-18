Бадоса снялась с турнира в Мериде

Паула Бадоса не сыграет на пятисотнике в Мериде. Испанка снялась из-за травмы бедра, которую получила во время матча против Элины Свитолиной во втором круге в Дубае.

«К сожалению, я не смогу сыграть в Мериде. Я очень ждала возможности выступить перед потрясающими болельщиками. Мексика всегда для меня как второй дом. Мне очень грустно, что я не смогу сыграть в этом году. Постараюсь полностью восстановиться и вернуться как можно скорее. Спасибо за вашу поддержку», – написала Бадоса в соцсети.

Турнир в Мериде пройдет с 23 февраля по 1 марта.