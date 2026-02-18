Синнер одержал 12-ю победу подряд на турнирах ATP 500

Вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл Алексея Попырина в 1/8 финала в Дохе – 6:3, 7:5. Он вышел в 62-й четвертьфинал на уровне тура.

Итальянец выиграл 12-й матч подряд на турнирах ATP 500. В прошлом году он стал чемпионом на пятисотниках в Вене и Пекине.

Кроме того, Синнер одержал 50-ю победу подряд над игроками за пределами топ-50. Также он выиграл 22 из 23 последних матчей.

Дальше он сыграет с Якубом Меньшиком .