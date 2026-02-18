  • Спортс
Гауфф – болельщикам Эалы после победы над Мертенс: «Извините, что заставила вас ждать»

Гауфф после победы над Мертенс попросила прощения у болельщиков Эалы за ожидание.

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф обратилась к фанатам Александры Эалы после победы над Элизой Мертенс в Дубае – 2:6, 7:6(9), 6:4. Матч продолжался 2 часа 19 минут.

После окончания этой игры стартовал матч Эалы и Сораны Кырсти, на который пришли тысячи филиппинских болельщиков.

«Я даже не помню, когда последний раз отыгрывала матчболы. Наверное, когда мне было 15 лет. Очень рада, что смогла пройти сегодня дальше. Это был длинный матч.

Я знаю, что многие из вас, наверное, здесь ради Алекс [Эалы]. Извините, что заставила вас ждать (смеется). Но если не ошибаюсь, некоторые из вас все же болели за меня, и я очень это ценю. Надеюсь, вам понравится следующий матч. Спасибо за вашу поддержку!» – сказала Гауфф в интервью на корте.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
