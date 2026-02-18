Гауфф отыграла три матчбола у Мертенс и одержала 100-ю победу на уровне WTA 1000

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф победила Элизу Мертенс в третьем круге тысячника в Дубае – 2:6, 7:6(9), 6:3.

Во втором сете при счете 5:6 американка отыграла подачу на матч, а на тай-брейке – три матчбола.

21-летняя Гауфф стала второй самой молодой теннисисткой после Мартины Хингис , выигравшей 100 матчей на уровне WTA 1000.

Дальше она встретится с победительницей матча Сорана Кырстя – Александра Эала .