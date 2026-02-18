Руне пришел на матч Синнера и Попырина в Дохе
18-я ракетка мира Хольгер Руне посетил матч 1/8 финала пятисотника в Дохе.
Сейчас за выход в четвертьфинал борются Янник Синнер и Алексей Попырин.
Датчанин продолжает восстанавливаться после травмы. Он порвал ахилл в октябре прошлого года по ходу матча с Юго Эмбером на турнире в Стокгольме.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
2 комментария
По глазам видно как хочет выйти на корт вместо Попырина и задать Синнеру жару :)
А я не пришёл!
