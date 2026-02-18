Руне пришел на матч Синнера и Попырина в Дохе

18-я ракетка мира Хольгер Руне посетил матч 1/8 финала пятисотника в Дохе.

Сейчас за выход в четвертьфинал борются Янник Синнер и Алексей Попырин .

Датчанин продолжает восстанавливаться после травмы. Он порвал ахилл в октябре прошлого года по ходу матча с Юго Эмбером на турнире в Стокгольме.