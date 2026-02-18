Роддик о словах директора турнира в Дубае, что за поздние отказы нужно отбирать очки: «Объясните мне, где здесь логика»

  • Спортс
Энди Роддик раскритиковал директора турнира в Дубае Салаха Талака за предложение отбирать у игроков очки за поздние отказы.

«Когда удобно, они говорят, что игроки – независимые участники тура, и им нельзя платить зарплаты. То есть они работают на себя, но если решают не играть на этой неделе, мы будем лишать их очков? Объясните мне, где здесь логика.

Это неприятно, но у нас плотный календарь. Именно вы добились статуса WTA 1000 для турнира в этом регионе в феврале. Это ужасное окно в расписании. Игроки будут сниматься – особенно те, кто нацелен на турниры «Большого шлема» и борьбу за первую строчку рейтинга. Это неизбежно.

Он [Талак] хочет снять очки, которые они уже заработали где-то еще? Они честно их заработали. Представьте, что команда выиграла матч в плей-офф, а потом кто-то просто отобрал эту победу. Он собирается снять очки, набранные полгода назад? Как это вообще должно работать?

Каждое очко в текущем рейтинге заработано за выигранные матчи, и теперь мы собираемся их отнимать? Мне кажется, это плохо продуманная идея. В этом нет логики.

Вы также собираетесь их оштрафовать – забрать деньги за то, что они по той или иной причине не могут сыграть на вашем турнире, что уже странно, а затем еще и лишить очков. Это не имеет смысла», – сказал Роддик в своем подкасте.

Наказать Соболенко и Швентек потребовал босс турнира в Дубае. А чего они натворили?

Теннисисток так бесит календарь, что WTA решила измениться. Какие есть варианты?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Энди Роддика
Энди конечно здесь капитан кэп
Напихали турниров, нафига два арабских турнира друг за другом. Там и одного вполне достаточно.
Ответ bor-n@yandex.ru
Напихали турниров, нафига два арабских турнира друг за другом. Там и одного вполне достаточно.
там их три даже с учётом Абу Даби
Тут Роддик неправ. Предусмотреть штраф на деньги и очки за разные нарушения регламента можно. Но расписание с учётом обязательности турниров сейчас дикое, и игроков можно понять, силы у них не беспредельны.
А ничего что под условную Сабаленку приходят спонсоры, а потом получают Мбоко в лучшем случае)
Это тоже самое как сделать предзаказ на Мерседес, а получить Хьюндаи)))
