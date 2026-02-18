Роддик о словах директора турнира в Дубае, что за поздние отказы нужно отбирать очки: «Объясните мне, где здесь логика»
Энди Роддик раскритиковал директора турнира в Дубае Салаха Талака за предложение отбирать у игроков очки за поздние отказы.
«Когда удобно, они говорят, что игроки – независимые участники тура, и им нельзя платить зарплаты. То есть они работают на себя, но если решают не играть на этой неделе, мы будем лишать их очков? Объясните мне, где здесь логика.
Это неприятно, но у нас плотный календарь. Именно вы добились статуса WTA 1000 для турнира в этом регионе в феврале. Это ужасное окно в расписании. Игроки будут сниматься – особенно те, кто нацелен на турниры «Большого шлема» и борьбу за первую строчку рейтинга. Это неизбежно.
Он [Талак] хочет снять очки, которые они уже заработали где-то еще? Они честно их заработали. Представьте, что команда выиграла матч в плей-офф, а потом кто-то просто отобрал эту победу. Он собирается снять очки, набранные полгода назад? Как это вообще должно работать?
Каждое очко в текущем рейтинге заработано за выигранные матчи, и теперь мы собираемся их отнимать? Мне кажется, это плохо продуманная идея. В этом нет логики.
Вы также собираетесь их оштрафовать – забрать деньги за то, что они по той или иной причине не могут сыграть на вашем турнире, что уже странно, а затем еще и лишить очков. Это не имеет смысла», – сказал Роддик в своем подкасте.
Это тоже самое как сделать предзаказ на Мерседес, а получить Хьюндаи)))