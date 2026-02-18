Синнер о том, что одержал 50 побед подряд над игроками вне топ-50: «Когда соперникам нечего терять, они играют свободнее»

Янник Синнер поделился эмоциями после выхода в 1/4 финала в Дохе.

Янник Синнер прокомментировал победу над Алексеем Попыриным во втором круге в Дохе – 6:3, 7:5. Он одержал 50-ю победу подряд над игроками за пределами топ-50.

«Просто стараюсь показывать максимум. Я уважаю каждого соперника, но всегда стараюсь демонстрировать лучший теннис. В конце концов, рейтинг – это просто число. Все соперники играют на высоком уровне и с полной самоотдачей.

Когда соперникам нечего терять, они чувствуют себя свободнее. Нужно оставаться максимально сосредоточенным. Я доволен – это отличный старт сезона. Мы работаем над мелочами и надеемся, что это поможет завтра», – сказал Синнер в интервью на корте.

Куда пропал нерв из разборок Медведева и Циципаса