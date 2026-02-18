Рублев седьмой раз вышел в четвертьфинал в Дохе
14-я ракетка мира Андрей Рублев вышел в четвертьфинал пятисотника в Дохе. Он победил Фабиана Марожана со счетом 6:2, 6:4.
Россиянин седьмой раз вышел в 1/4 финала в Дохе. По этому показателю он сравнялся с Рафаэлем Надалем, Николаем Давыденко и Гаэлем Монфисом. Больше четвертьфиналов на этом турнире только у Роджера Федерера (8).
Дальше он поборется со Стефаносом Циципасом. Грек ведет в личке – 6:5.
Отличный матч между ними предстоит, достойный финала, если бы не присутствие Синнера и Алькараса на турнире.
