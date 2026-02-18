Иванишевич стал тренером Фиса
40-я ракетка мира Артур Фис объявил о начале работы с Гораном Иванишевичем.
Ранее хорват тренировал Новака Джоковича, Марина Чилича, Томаша Бердыха и Елену Рыбакину. В июле прошлого года чемпион «Уимблдона»-2001 прекратил сотрудничество со Стефаносом Циципасом.
«Он тренировал победителей турниров «Большого шлема», работал с чемпионами. Сейчас он помогает мне по ходу сезона. Мы попробуем поработать вместе. Думаю, что это пойдет мне на пользу.
Возможно, это даже лучший вариант – иметь рядом человека с таким опытом. Я очень рад, что он присоединился к нам на этом долгом пути».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @TennisTV
Джокович сотрудничал с Циципасом?)