8

Циципас после победы над Медведевым: «Хочу, чтобы дети видели, что теннис с одноручным бэкхендом еще жив»

Стефанос Циципас: хочу, чтобы больше детей играли с одноручным бэкхендом.

33-я ракетка мира Стефанос Циципас поделился эмоциями после победы над Даниилом Медведевым во втором круге пятисотника в Дохе – 6:3, 6:4.

Грек вышел в четвертьфинал на уровне тура впервые с апреля 2025-го.

– Прошло много времени с тех пор, как вы были в четвертьфинале на уровне ATP. Что потребовалось, чтобы вернуться сюда?

– Много упорства, высокая интенсивность. Сегодня я показал стабильность, готовность оставаться на корте и бороться за каждый мяч. Очень доволен тем, как в конце матча сложилась моя игра. Особенно рад своей подаче – она принесла много очков.

– Многие болельщики любят, когда вы выходите к сетке. Сегодня это хорошо у вас получилось. Будет ли это мотивировать делать так чаще?

– Да, конечно. Я хочу, чтобы дети видели, что современный теннис с одноручным бэкхендом еще жив. Хочу, чтобы больше детей играли с одноручным бэкхендом – сейчас он исчезает. Григор [Димитров] согласился бы со мной, мы много раз об этом говорили.

Я просто стараюсь максимально раскрывать свои сильные стороны. У меня они есть, нужно лишь продолжать над ними работать. Думаю, с сочетанием дисциплины и уверенности может случиться много хороших вещей, – сказал Циципас в интервью на корте.

Одноручный бэкхенд – такой красивый. Но почему он умирает?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Нынешний уровень тенниса циципаса это скорее доказательство смерти )
Ответ Рокко G
Нынешний уровень тенниса циципаса это скорее доказательство смерти )
Зачем такое писать, ведь сегодня Стефан играл отлично. Уверен, что Вы матч не смотрели, но мнение имеете.
Ответ Рокко G
Нынешний уровень тенниса циципаса это скорее доказательство смерти )
Смерть ведь это только начало))
ПС И не ленитесь нажимать шифт..
Лоренцо тоже согласится со Стефаносом)
Ну вот, благодаря раз..гильдяйству Медведева, этот рак в виде одноручного бекхенда, действительно будет и дальше гробастать в свои цепкие костяные лапы наивных и ничего не понимающих юнцов. У хорошего тренера всегда бы нашелся видео файл на компе с серией отвратительно исполненных ударов этим видом бэкхенда, так же как и позорных приемов им же, чтобы отрезвлять неокрепшие умы. Но благодаря сегодняшней игре некоторые увидят лишь "медвежью неожиданность", разгромленную циципасом, и станут жестоко обмануты!
Вот только в исполнении ципы это худшая реклама одноручного
Одноручный бэкхенд Циципаса это жалкое зрелище, при всем уважении. Удар выглядит очень слабым и для соперников никакой угрозы не несет.
