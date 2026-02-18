Стефанос Циципас обыграл №11 в мире Даниила Медведева во втором круге турнира в Дохе – 6:3, 6:4.

Грек вышел в 84-й четвертьфинал в карьере. Кроме того, он одержал победу над игроком из топ-20 впервые с 2024-го.

Циципас прервал серию из трех поражений от Медведева. Последний раз он обыгрывал россиянина на итоговом турнире в 2022-м. Теперь их баланс – 5:10.

Дальше он сыграет с Андреем Рублевым или Фабианом Марожаном .