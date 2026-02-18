15

Циципас прервал серию из трех поражений от Медведева

Стефанос Циципас обыграл №11 в мире Даниила Медведева во втором круге турнира в Дохе – 6:3, 6:4.

Грек вышел в 84-й четвертьфинал в карьере. Кроме того, он одержал победу над игроком из топ-20 впервые с 2024-го.

Циципас прервал серию из трех поражений от Медведева. Последний раз он обыгрывал россиянина на итоговом турнире в 2022-м. Теперь их баланс – 5:10.

Дальше он сыграет с Андреем Рублевым или Фабианом Марожаном.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Пора опять тренера менять, а то эмоциональный заряд от предыдущей смены уже закончился)) Если серьезно, грустно все это, очень слабо играет Даниил.
Ужасный теннис от Медведева. Куча ошибок, желание играть-ноль, агрессии-ноль… печаль…
Ответ efim88888
Ужасный теннис от Медведева. Куча ошибок, желание играть-ноль, агрессии-ноль… печаль…
Зато ведет себя хорошо)) Да? Это ведь главное))
Уже даже своему клиенту отлетает, причем на харде. Как же хорош был Медведев в 2021, топовый USO, замах был на 4-5 ТБШ. По итогу замахнулся только на рекорд по самому низкому проценту винов в финалах
Нытик даже мёртвому Цице умудрился проиграть🤣
Прев. Новость от Тарпищева очень актуально выглядит на фоне безвольного поражения Даниила.
Ответ Кирилл Егупов
Прев. Новость от Тарпищева очень актуально выглядит на фоне безвольного поражения Даниила.
Подожди позитива от Кафельникова...
Быдло слился и хорошо, рад что хоть пенс Цыпа порадуется!!!
Ждём переворота в личке, как у даньки с Синнером 💪
Данечка идет за шлемом, говорили они в начале сезона 😂😂😂
Даня в попе ковыряется даже чаще чем легенда грунта. Это ужасное зрелище ( У легенды иначе выглядело все же 🤷🏼‍♀️
Циципас очень красивый, очень антично-красивый)
ниже падать уже невозможно)
