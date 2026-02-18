Ружич о выходе в 1/4 финала в Дубае: «Я впервые играю в статусе лаки-лузера, нужно использовать второй шанс»

Ружич о том, что вышла в четвертьфинал в Дубае: нужно использовать второй шанс.

Антония Ружич поделалась эмоциями после матча c Еленой Рыбакиной в третьем круге тысячника в Дубае.

Хорватка впервые вышла в 1/4 финала турнира WTA 1000 на отказе соперницы – 7:5, 4:6, 0:1.

«Прежде всего, я надеюсь, что Елена скоро поправится. Это не тот способ, которым я хотела выиграть сегодняшний матч. Надеюсь встретиться с ней на корте в будущем.

Я впервые играю в статусе лаки-лузера, и нужно использовать второй шанс. Именно это я и сделала – вышла в четвертьфинал. Я довольна своей игрой сегодня», – сказала Ружич в интервью на корте.