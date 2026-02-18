  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Ружич о выходе в 1/4 финала в Дубае: «Я впервые играю в статусе лаки-лузера, нужно использовать второй шанс»
1

Ружич о выходе в 1/4 финала в Дубае: «Я впервые играю в статусе лаки-лузера, нужно использовать второй шанс»

Ружич о том, что вышла в четвертьфинал в Дубае: нужно использовать второй шанс.

Антония Ружич поделалась эмоциями после матча c Еленой Рыбакиной в третьем круге тысячника в Дубае.

Хорватка впервые вышла в 1/4 финала турнира WTA 1000 на отказе соперницы – 7:5, 4:6, 0:1.

«Прежде всего, я надеюсь, что Елена скоро поправится. Это не тот способ, которым я хотела выиграть сегодняшний матч. Надеюсь встретиться с ней на корте в будущем.

Я впервые играю в статусе лаки-лузера, и нужно использовать второй шанс. Именно это я и сделала – вышла в четвертьфинал. Я довольна своей игрой сегодня», – сказала Ружич в интервью на корте.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoWTA
logoЕлена Рыбакина
logoАнтония Ружич
logoDubai Duty Free Tennis Championships
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Пегула взяла четвертый тысячник в карьере
17 минут назад
Дубай (WTA). Пегула обыграла Свитолину в финале
18 минут назад
«Тетя Паула». Бадоса поделилась фото с беременной Жабер
44 минуты назадФото
Рио (ATP). 1/2 финала. Этчеверри сыграет с Копршивой, Табило – с Бусе
сегодня, 15:30
Делрей-Бич (ATP). 1/2 финала. Тьен встретится с Полом, Коболли поборется с Кордой
сегодня, 15:21
Алькарас о поражении Синнера от Меньшика в Дохе: «Я был немного удивлен, но понимаю, на что способны некоторые игроки»
сегодня, 14:56
Артур Фис: «Я на 100% верю в свои шансы в финале против Алькараса»
сегодня, 14:12
Звонарева и Зигемунд проиграли в финале парного тысячника в Дубае
сегодня, 14:04
Мэттью Макконахи об игре в теннис со Стернс: «Она погоняла меня по корту»
сегодня, 13:27Фото
Доха (ATP). Финал. Алькарас поборется с Фисом
сегодня, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
вчера, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Рекомендуем