Хачанов впервые с августа 2025-го вышел в четвертьфинал на уровне тура

17-я ракетка мира Карен Хачанов обыграл Мартона Фучовича во втором круге пятисотника в Дохе – 6:2, 4:6, 6:4.

Россиянин 66-й раз вышел в 1/4 финала на уровне ATP. Кроме того, для Хачанова это первый четвертьфинал с августа прошлого года. Тогда он дошел до финала «Мастерса» в Торонто.

Дальше он встретится с победителем пары Карлос Алькарас – Валентин Руайе .