Рыбакина снялась с матча против Ружич из-за недомогания
Третья ракетка мира Елена Рыбакина не доиграла матч с Антонией Ружич в третьем круге тысячника в Дубае. Игра закончилась со счетом 7:5, 4:6, 0:1, отказ.
В начале третьего сета казахстанка проиграла подачу, взяла медицинский перерыв и снялась с матча.
Она сообщила физиотерапевту, что чувствует тошноту, слабость и недомогание, добавив, что прошлой ночью испытывала проблемы со сном.
Ружич, в свою очередь, впервые вышла в четвертьфинал WTA 1000.
Дальше она поборется с Белиндой Бенчич или Элиной Свитолиной.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
на мигрень похоже, так как у меня тоже самое
Периодически бывают приступы, которые длятся 2-3 дня и хоть ты тресни ничего не помогает, если он уже начался.