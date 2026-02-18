Рыбакина снялась с матча против Ружич из-за недомогания

Третья ракетка мира Елена Рыбакина не доиграла матч с Антонией Ружич в третьем круге тысячника в Дубае. Игра закончилась со счетом 7:5, 4:6, 0:1, отказ.

В начале третьего сета казахстанка проиграла подачу, взяла медицинский перерыв и снялась с матча.

Она сообщила физиотерапевту, что чувствует тошноту, слабость и недомогание, добавив, что прошлой ночью испытывала проблемы со сном.

Ружич, в свою очередь, впервые вышла в четвертьфинал WTA 1000.

Дальше она поборется с Белиндой Бенчич или Элиной Свитолиной.