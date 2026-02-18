14

Рыбакина снялась с матча против Ружич из-за недомогания

Третья ракетка мира Елена Рыбакина не доиграла матч с Антонией Ружич в третьем круге тысячника в Дубае. Игра закончилась со счетом 7:5, 4:6, 0:1, отказ.

В начале третьего сета казахстанка проиграла подачу, взяла медицинский перерыв и снялась с матча.

Она сообщила физиотерапевту, что чувствует тошноту, слабость и недомогание, добавив, что прошлой ночью испытывала проблемы со сном.

Ружич, в свою очередь, впервые вышла в четвертьфинал WTA 1000.

Дальше она поборется с Белиндой Бенчич или Элиной Свитолиной.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Лена, береги себя. Всех очков рейтинга не заработать. Надо отдыхать после АО, а не штурмовать все подряд.
Странное, конечно, решение играть два тысячника подряд, еще и всего через неделю после Австралии. Такое впечатление, будто Матерь Всех Казахов решила срубить в начале сезона очков побольше, потому как неизвестно как сезон сложится, а запас - дело хорошее. Но что-то пошло не так
манагеры эмиратско-мусульманских турниров в шоке. нас ждет сногсшибательно дерби в финале между стопервой и стотретьей ракетками
Да все понятно, батарейка разрядилась. Вообще не стоило на эти турниры ехать сразу после АО.
Вуков не домогался.
Подарила Свитолиной легкий проход
Тревожит то, что она опять ночью не спит, синдром тревожности и стресса... 😪
"— Меня тошнило, я поела, но утром у меня раскалывалась голова, я плохо спала. "
на мигрень похоже, так как у меня тоже самое
Периодически бывают приступы, которые длятся 2-3 дня и хоть ты тресни ничего не помогает, если он уже начался.
