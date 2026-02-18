Фариа о возможном сокращении количества турниров в Южной Америке: «Их нужно защищать любой ценой»

Жайме Фариа: у южноамериканских игроков должны быть свои турниры.

147-я ракетка мира Жайме Фариа прокомментировал возможное сокращение количества турниров в Южной Америке из-за «Мастерса» в Саудовской Аравии.

Ранее португалец обыграл действующего чемпиона ATP 500 в Рио Себастьяна Баеса – 7:5, 6:1.

– Ты уже второй год приезжаешь в Южную Америку. Как ты оцениваешь эту серию турниров, учитывая, что есть вариант перевести их на хард? Тебе бы этого хотелось?

– Нет, это разрушило бы ту особую атмосферу, которая есть у этих турниров. Они уникальны. Я не так давно выступаю в туре, но всегда чувствую здесь особенную энергию.

Я просто наслаждаюсь тем, что могу здесь играть. Возможно, это одна из последних возможностей – кто знает. Здесь очень здорово выступать, а в Бразилии особенно, потому что мы говорим на одном языке, я все понимаю, и все кажется очень близким и приятным.

Просто получаю удовольствие. Было бы очень жаль, если бы эти турниры убрали или перевели на более быстрое покрытие только ради того, чтобы сохранить их в календаре.

Я считаю, что у южноамериканских игроков должны быть свои турниры. Их нужно защищать любой ценой. Ведущие игроки из Южной Америки вместе с организациями должны отстаивать эти соревнования.

Саудовская Аравия захапала еще один крупный теннисный турнир