Мирра Андреева после победы над Кристиан: «Я нервничала и придавала огромное значение каждому розыгрышу»

Андреева об игре с Кристиан: я придавала огромное значение каждому розыгрышу.

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева поделилась эмоциями после победы над Жаклин Кристиан в третьем круге тысячника в Дубае – 7:5, 6:3.

– Честно говоря, сегодня моя игра была далеко не идеальной. Но я просто счастлива, что победила, потому что играть сегодня было тяжело. Было непросто справиться с условиями, и я помню, что в прошлом году мой первый матч по ощущениям здесь тоже получился сложным.

– Что помогло тебе собраться?

– Честно, я просто заставляла себя бить по мячу. Я нервничала и придавала огромное значение каждому розыгрышу. Иногда очень боялась ошибиться. Но внутри говорила себе: «Мирра, тебе нужно заставить себя играть активно, иначе соперница этим воспользуется». Рада, что в ключевые моменты смогла это сделать и счастлива, что сегодня победила.

– Ты действующая чемпионка турнира. Добавляет ли это давления, ведь нужно защищать много очков?

– Честно говоря, я впервые приезжаю на турнир в статусе действующей чемпионки, так что для меня это новый опыт. Но, знаете, я была очень приятно удивлена, потому что почувствовала воодушевление – приятно вернуться и сыграть на этом прекрасном корте. Я с нетерпением ждала своего первого матча здесь. Чувствую себя отлично и уже жду следующей игры, – сказала Андреева в интервью на корте.