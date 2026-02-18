Мирра Андреева восьмой раз вышла в 1/4 финала тысячника и встретится с Анисимовой

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева обыграла Жаклин Кристиан в третьем круге тысячника в Дубае. Матч закончился со счетом 7:5, 6:3.

18-летняя россиянка восьмой раз вышла в 1/4 финала тысячника и 19-й – на уровне тура. Ее статистика на этой стадии – 7:11. Андреева сравнялась с Коко Гауфф по количеству четвертьфиналов на WTA 1000 до 19 лет.

Кроме того, она стала пятой теннисисткой в истории, одержавшей 40 и более побед на турнирах такого уровня до 19 лет.

Дальше она поборется с Амандой Анисимовой . Единственный раз они играли на тысячнике в Майами в прошлом году – тогда американка победила со счетом 7:6(5), 2:6, 6:3.