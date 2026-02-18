12

Мирра Андреева восьмой раз вышла в 1/4 финала тысячника и встретится с Анисимовой

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева обыграла Жаклин Кристиан в третьем круге тысячника в Дубае. Матч закончился со счетом 7:5, 6:3.

18-летняя россиянка восьмой раз вышла в 1/4 финала тысячника и 19-й – на уровне тура. Ее статистика на этой стадии – 7:11. Андреева сравнялась с Коко Гауфф по количеству четвертьфиналов на WTA 1000 до 19 лет.

Кроме того, она стала пятой теннисисткой в истории, одержавшей 40 и более побед на турнирах такого уровня до 19 лет.

Дальше она поборется с Амандой Анисимовой. Единственный раз они играли на тысячнике в Майами в прошлом году – тогда американка победила со счетом 7:6(5), 2:6, 6:3.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
Визги , ругань и умствования "шпециалистов" по поводу Андреевой заполнили все вокруг. А если посмотреть на рейтинги, то эта "никудышняя Мирка" вполне себе будет в районе топ-10 даже при нынешней игре - с "ужасным" форхендом и "без подачи". Даже через две недели, и даже через четыре...
Сюрреалистичная игра. Воистину, матч уровня ИТФ. Мирра была явно не в своей тарелке. Хуже матча давно не припомню. Количество ошибок зашкаливало. Возможно, дело в погоде. Жаклин играла, в принципе, точно так же. Класс Мирры оказался выше. Благо, и сил не так и много потратила. Ладно, победа есть победа. Завтра реванш с Амандой, которая такую же вату катает нынче. Посмотрим, что будет
Главное победила сегодня, остальное потом) Удачи Мирре в защите титула!
От игры положительных эмоций нет...но хоть на Жаклин полюбовался - на мой взгляд чуть ли не самая красивая девушка в туре
Одна из самых красивых, это точно. Они почти все, чертовки, в Румынии хороши - что Кристиан, что Рузе, что Кырстя. Есть ещё Тодони, которая правда во второй сотне барахтается.
С такой игрой против Анисимовой особо нечего ловить будет
Игра не такая уж и плохая у Мирры, да и Аманда в прследнее время не может похвастаться хорошей формой.
Ну это смотря какой формой) одна форма, а точнее формы, всегда при ней)
Они так не хотели брать свои подачи в этом матче, что дошло до сюра

Аманда очень опасна, это финал
Почему-то вспомнился Валерий Карпин с его знаменитым "игра была равна, играли два... "
