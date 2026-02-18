Фабио Фоньини: «Возможно, сейчас проще добиться хорошего результата на ТБШ, но сравнивать поколения бессмысленно»

Фабио Фоньини: сравнивать поколения бессмысленно.

Экс-девятая ракетка мира Фабио Фоньини посетил «Челленджер» в Тенерифе и высказался о поражении Янника Синнера от Новака Джоковича в полуфинале Australian Open .

«Он проиграл сильнейшему игроку в истории, не делайте из этого трагедию. Я знаю Янника – он вернется с правильным настроем. Никто не ожидал, что Новак победит в полуфинале «Шлема». Такие чемпионы могут все, и он еще раз доказал свой уровень.

Алькарас и Синнер – очень талантливые игроки, но совершенно разные. Они начинают писать важные страницы нашего спорта, и у них впереди еще много лет».

Кроме того, Фоньини поделился эмоциями от участия в итальянской версии шоу «Танцы со звездами».

«Было очень тяжело. Я сумел сбросить шесть килограммов, но при этом получил удовольствие. Я освоил новое ремесло, познакомился с замечательными людьми и показал себя с той стороны, которую публика раньше не знала. Я победил и в этом, но главное было показать настоящего Фабио Фоньини.

После шоу ко мне часто подходили женщины в возрасте 60-65 лет, чтобы сделать комплимент. Было странно, но приятно».

Также итальянца попросили сравнить его поколение с нынешним топ-10.

«В мои времена лучшими были Федерер , Надаль , Джокович, Маррей , Вавринка и многие другие. Выиграть «Шлем» было мечтой каждого, но нужно осознавать уровень конкуренции.

Возможно, сейчас проще добиться хорошего результата на «Шлеме», но сравнивать поколения бессмысленно».

