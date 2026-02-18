  • Спортс
  • Фабио Фоньини: «Возможно, сейчас проще добиться хорошего результата на ТБШ, но сравнивать поколения бессмысленно»
1

Фабио Фоньини: «Возможно, сейчас проще добиться хорошего результата на ТБШ, но сравнивать поколения бессмысленно»

Экс-девятая ракетка мира Фабио Фоньини посетил «Челленджер» в Тенерифе и высказался о поражении Янника Синнера от Новака Джоковича в полуфинале Australian Open.

«Он проиграл сильнейшему игроку в истории, не делайте из этого трагедию. Я знаю Янника – он вернется с правильным настроем. Никто не ожидал, что Новак победит в полуфинале «Шлема». Такие чемпионы могут все, и он еще раз доказал свой уровень.

Алькарас и Синнер – очень талантливые игроки, но совершенно разные. Они начинают писать важные страницы нашего спорта, и у них впереди еще много лет».

Кроме того, Фоньини поделился эмоциями от участия в итальянской версии шоу «Танцы со звездами».

«Было очень тяжело. Я сумел сбросить шесть килограммов, но при этом получил удовольствие. Я освоил новое ремесло, познакомился с замечательными людьми и показал себя с той стороны, которую публика раньше не знала. Я победил и в этом, но главное было показать настоящего Фабио Фоньини.

После шоу ко мне часто подходили женщины в возрасте 60-65 лет, чтобы сделать комплимент. Было странно, но приятно».

Также итальянца попросили сравнить его поколение с нынешним топ-10.

«В мои времена лучшими были Федерер, Надаль, Джокович, Маррей, Вавринка и многие другие. Выиграть «Шлем» было мечтой каждого, но нужно осознавать уровень конкуренции.

Возможно, сейчас проще добиться хорошего результата на «Шлеме», но сравнивать поколения бессмысленно».

Фоньини чуть не выиграл «Танцы со звездами». Плясал самбу, танго и чарльстон

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ubitennis.com
