Анисимова впервые вышла в четвертьфинал на турнире в Дубае
Шестая ракетка мира Аманда Анисимова стала первой четвертьфиналисткой тысячника в Дубае. В третьем круге она обыграла Джанис Тьен – 6:1, 6:3.
Американка пятый раз играет в основной сетке в Дубае и впервые вышла в 1/4 финала. Ранее здесь она никогда не проходила дальше второго круга.
Кроме того, Анисимова сыграет в шестом четвертьфинале турнира WTA 1000.
За выход в полуфинал она поборется с Миррой Андреевой или Жаклин Кристиан.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
то как сейчас Мирра мучается с Жаклин- оптимизма на матч с Анисимовой не внушает ссовсем совсем
Анисимова идёт на рекорд после Уимблдона
Это прям заслуживает отдельной новости
