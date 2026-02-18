Анисимова впервые вышла в четвертьфинал на турнире в Дубае

Шестая ракетка мира Аманда Анисимова стала первой четвертьфиналисткой тысячника в Дубае. В третьем круге она обыграла Джанис Тьен – 6:1, 6:3.

Американка пятый раз играет в основной сетке в Дубае и впервые вышла в 1/4 финала. Ранее здесь она никогда не проходила дальше второго круга.

Кроме того, Анисимова сыграет в шестом четвертьфинале турнира WTA 1000.

За выход в полуфинал она поборется с Миррой Андреевой или Жаклин Кристиан .