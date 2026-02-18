Карлос Алькарас: «Мои шансы выйти в финал становятся выше, когда Синнер в сетке. Он мотивирует показывать лучший уровень»

Карлос Алькарас: мои шансы выйти в финал становятся выше, когда Синнер в сетке.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, как его мотивирует Янник Синнер.

«То, что Янник играет на турнире в Дохе, – это очень хорошо. Всегда хочется быть наравне с ним. Надеюсь, мы сможем дойти до финала. Именно ради таких моментов мы и работаем, чтобы пройти до последних стадий турнира, против кого бы ни играли.

Я не буду врать – мои шансы выйти в финал становятся выше, когда Синнер в сетке. Он мотивирует показывать лучший уровень, каждый день стремиться к тому, чтобы увидеть свое имя в финале. И я надеюсь с ним сыграть, потому что именно такие матчи помогают прогрессировать».

Вселенная тату Алькараса. Бьет в честь каждого «Шлема», еще есть «мозг, сердце и яйца»