Карлос Алькарас: «Мои шансы выйти в финал становятся выше, когда Синнер в сетке. Он мотивирует показывать лучший уровень»
Карлос Алькарас: мои шансы выйти в финал становятся выше, когда Синнер в сетке.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, как его мотивирует Янник Синнер.
«То, что Янник играет на турнире в Дохе, – это очень хорошо. Всегда хочется быть наравне с ним. Надеюсь, мы сможем дойти до финала. Именно ради таких моментов мы и работаем, чтобы пройти до последних стадий турнира, против кого бы ни играли.
Я не буду врать – мои шансы выйти в финал становятся выше, когда Синнер в сетке. Он мотивирует показывать лучший уровень, каждый день стремиться к тому, чтобы увидеть свое имя в финале. И я надеюсь с ним сыграть, потому что именно такие матчи помогают прогрессировать».
Вселенная тату Алькараса. Бьет в честь каждого «Шлема», еще есть «мозг, сердце и яйца»
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: as.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем