Доха (ATP). Рублев, Хачанов, Алькарас, Синнер вышли в 1/4 финала, Медведев выбыл
В Дохе прошел второй круг турнира ATP 500.
Даниил Медведев уступил Стефаносу Циципасу во втором круге в Дохе.
Карен Хачанов победил Мартона Фучовича, Андрей Рублев – с Фабиана Марожана.
Янник Синнер обыграл Алексея Попырина, Карлос Алькарас – Валентина Руайе.
Сетка турнира здесь.
Qatar ExxonMobil Open
Доха, Катар
16 – 21 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 833 335 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Если Циципас победил вернувшегося за шлемами даньку, то получается, что Степан тоже идёт за мэйджором?