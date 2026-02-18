51

Доха (ATP). Рублев, Хачанов, Алькарас, Синнер вышли в 1/4 финала, Медведев выбыл

В Дохе прошел второй круг турнира ATP 500.

Даниил Медведев уступил Стефаносу Циципасу во втором круге в Дохе.

Карен Хачанов победил Мартона Фучовича, Андрей Рублев – с Фабиана Марожана.

Янник Синнер обыграл Алексея Попырина, Карлос Алькарас – Валентина Руайе.

Сетка турнира здесь.

Qatar ExxonMobil Open

Доха, Катар

16 – 21 февраля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 833 335 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoQatar ExxonMobil Open
результаты
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Если что, в игре Медведева не на что даже было смотреть, просто хороший спаринг матч для Циципаса. Отсутствие брейкпоинта как бы намекает.
теннис Медведа это что то, что он там вернулся как говорит к как.. кам, не верится что был даже 1 ракеткой мира с такой техникой)
Ну если и Циципасу поигрывать без борьбы… ну это значит приехали уже
ПОПЫрин выдал матч жизни, но все равно отлетел 2:0
Так выглядит импотенция.
А у Дани точно кризис "прошёл"? Я это как-то по-другому представляла... Вообще без шансов зацепиться за подачу Циципаса (0 брейкпоинтов). На любимом харде так себе итог.
Ответ Anouck
А у Дани точно кризис "прошёл"? Я это как-то по-другому представляла... Вообще без шансов зацепиться за подачу Циципаса (0 брейкпоинтов). На любимом харде так себе итог.
Его сглазили
Профессор против философа. Давно не играли друг с другом. Надо глянуть)
БабГаля, Габи, берлога персонально.
Если Циципас победил вернувшегося за шлемами даньку, то получается, что Степан тоже идёт за мэйджором?
"Какой-то венгр",который сегодня был соперником Карена - экс-игрок Топ-40.
Стефанос просто преобразился сегодня, вот что значит правильный соперник :))) никто не гарантирует, что следующий матч будет таким же, но остаётся надежда! Я довольна:)
