Бадоса – в ответ на комментарий с критикой за то, что она часто снимается с турниров: «Потом мы удивляемся, что у игроков возникают психологические проблемы»

Бадоса о критике за частые отказы: в следующий раз просто переключите канал.

Паула Бадоса отреагировала на критику за отказ на тысячнике в Дубае.

Вчера Бадоса не доиграла матч второго круга против Элины Свитолиной. Испанка снялась при счете 4:6 из-за проблем с бедром.

Один из болельщиков написал в твиттере: «Бадоса так неуважительно относится к игре – нельзя же сниматься с каждого турнира».

«Ты даже не представляешь, каково это – жить с хронической травмой и все равно продолжать идти вперед. Просыпаться каждый день, не зная, как отреагирует тело, искать решения и бороться за то, что любишь, отдавая все, даже когда это безумно тяжело. Поверь, я первая, кто страдает от боли и бесконечных кошмаров, пытаясь каждый день найти выход. После всего этого каждый выход на корт – подтверждение того, что все было не зря.

Так что я буду продолжать. Суть в том, чтобы пытаться, и это не изменится. Я всегда попробую еще раз. Я делаю это ради себя и своей страсти. Если есть хотя бы 1% шанс продолжать, я им воспользуюсь. Именно так я вижу и понимаю жизнь.

Если вам это не нравится, вы можете не следить. Мне жаль вас разочаровывать, но я не собираюсь завершать карьеру, так что вы еще какое-то время будете меня видеть. В следующий раз просто переключите канал.

На мой взгляд, единственное неуважение здесь – это открыть соцсети и читать подобные сообщения. А потом мы удивляемся и жалуемся, когда видим, что у спортсменов или просто людей возникают психологические проблемы. Но, если честно, меня уже не удивляет то количество ненависти и «экспертов», которое здесь встречается.

В любом случае я хочу поблагодарить людей, которые меня поддерживают. Спасибо, что вы рядом со мной на этом пути, и простите, что вам приходится переживать эти непростые времена», – ответила Бадоса в соцсети.

Наказать Соболенко и Швентек потребовал босс турнира в Дубае. А чего они натворили?

Теннис – депрессивная среда: игроки принимают лекарства, уходят из тура и даже пытаются покончить с собой

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @paulabadosa
Ну и кто там хотел играть 5 сетов, это же безумие. Тут хотя бы 3 сета достойно отыграли. У женщин побеждает тот, кто хорошо готов физически (таких мало в туре), про технику и психологию уже и не говорю.
Ответ ДоминаторТенниса
Ну и кто там хотел играть 5 сетов, это же безумие. Тут хотя бы 3 сета достойно отыграли. У женщин побеждает тот, кто хорошо готов физически (таких мало в туре), про технику и психологию уже и не говорю.
Женщины сами добивались одинаковых призовых.
