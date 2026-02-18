Муте отыграл десять матчболов у Пола в одном гейме
34-я ракетка мира Корентен Муте уступил Томми Полу в первом круге ATP 250 в Делрей-Бич – 6:4, 3:6, 4:6.
В решающем сете при счете 3:5 француз на своей подаче отыграл десять матчболов – сначала он уступал 0-40, а затем семь раз отыгрался со счета 40-A.
Пол выиграл следующий гейм и игру в целом, реализовав 11-й матчбол.
Дальше американец поборется с Адамом Уолтоном.
А раньше Муте просто бы двойную сделал, и по домам, ментально он точно вырос за последние два года
