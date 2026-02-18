  • Спортс
  • Дубай (WTA). Андреева, Анисимова, Пегула, Свитолина, Гауфф, Эала вышли в 1/4 финала, Рыбакина снялась
226

В Дубае прошел третий круг турнира WTA 1000.

Мирра Андреева обыграла Жаклин Кристиан в третьем круге в Дубае.

Антония Ружич прошла на отказе Елены Рыбакиной, Джессика Пегула победила Иву Йович.

Сетка турнира здесь.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

15 – 21 февраля 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 4 088 211 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Видимость мяча ужасная. Арабы даже при бабле не могут нормально сделать.
Ответ Dym86
Видимость мяча ужасная. Арабы даже при бабле не могут нормально сделать.
Если вы с телефона, включите опцию "затемнение экрана", мне помогло - мячик видно.
Ответ Dym86
Видимость мяча ужасная. Арабы даже при бабле не могут нормально сделать.
Самый прикол в том, что это только на главном корте
Мирра забрала сет. Как? Не важно. Важно другое - у некоторых тут пальцы стучат по клаве быстрее, чем появляется мысль. А мы вынуждены читать весь тот бред. И вообще, какого чёрта вы смотрите теннис, если у вас больное сердце!? Берегите себя.
116 км ч первая подача у Мирры - если так подавать с Амандой - это чисто на поржать на корт выходить
Жаклин тоже очаровательная девушка. Приятно смотреть на эту пару, на такой матч.. С мужской точки зрения.
Ответ заблокированному пользователю
Жаклин тоже очаровательная девушка. Приятно смотреть на эту пару, на такой матч.. С мужской точки зрения.
Жаклин то хороша, а кто вторая очаровательная девушка? на трибунах какая-то красотка есть?
Ответ Nottingham Forest
Жаклин то хороша, а кто вторая очаровательная девушка? на трибунах какая-то красотка есть?
2я это про вас он говорил
За Рыбакину! Удачи Лене!
бывает всё на свете хорошо, в чём дело? сразу не поймёшь(с)
Миррочку с победой!
Какой отвратительный матч)
Коко после матча - "наш человек всегда там, где трудно, потому что там, где наш человек, там трудно всегда"
Днем мяч вообще не видно.
Не по теме.Алина Корнеева вышла во второй круг челленджера во Франции.Эта победа позволила на данный момент повторить рекорд в live-рейтинге (128-я строчка).
Ответ Алексей Латышов_1117010933
Не по теме.Алина Корнеева вышла во второй круг челленджера во Франции.Эта победа позволила на данный момент повторить рекорд в live-рейтинге (128-я строчка).
Ну такой темы нет, поэтому нормально) 6-я победа подряд, и очередная волевая с 0-1.
Ответ z0rg
Ну такой темы нет, поэтому нормально) 6-я победа подряд, и очередная волевая с 0-1.
Ждём ещё 4 победы подряд.)
