Дубай (WTA). Андреева, Анисимова, Пегула, Свитолина, Гауфф, Эала вышли в 1/4 финала, Рыбакина снялась
В Дубае прошел третий круг турнира WTA 1000.
Мирра Андреева обыграла Жаклин Кристиан в третьем круге в Дубае.
Антония Ружич прошла на отказе Елены Рыбакиной, Джессика Пегула победила Иву Йович.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЭ
15 – 21 февраля 2026
WTA 1000
Призовой фонд – 4 088 211 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
