Сафин стал амбассадором российского бренда одежды IDOL
Экс-первая ракетка мира Марат Сафин стал амбассадором российского бренда одежды IDOL.
17 февраля IDOL опубликовал тизер-видео с участием Сафина. Пост в соцсетях подписан лаконично «20/02/26» – это, судя по всему, дата официального запуска кампейна с двукратным чемпионом «Больших шлемов».
IDOL – премиальный бренд одежды, обуви и аксессуаров, основанный осенью 2023 года. Ранее с IDOL также сотрудничал Карен Хачанов.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал бренда IDOL
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Супер Мачо !!!😍
Ну прямо Джон Уик!
Отличное фото! Браво, Марат.
Так ведь у его подопечного Рублёва есть какой-то свой бренд внутренних разногласий не возникнет🤷♀️?
Да, у него бренд "Рубло".
ох, ну хорош! :)
