Экс-первая ракетка мира Марат Сафин стал амбассадором российского бренда одежды IDOL.

17 февраля IDOL опубликовал тизер-видео с участием Сафина. Пост в соцсетях подписан лаконично «20/02/26» – это, судя по всему, дата официального запуска кампейна с двукратным чемпионом «Больших шлемов».

IDOL – премиальный бренд одежды, обуви и аксессуаров, основанный осенью 2023 года. Ранее с IDOL также сотрудничал Карен Хачанов .