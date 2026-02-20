Фонсека на второй неделе «Мастерса» в Индиан-Уэллс будет защищать титул в Финиксе, Хуркач сыграет на «Челленджере» в Кап Кане
Фонсека сыграет на мартовском турнире в Финиксе, Хуркач – в Кап Кане.
Опубликованы заявки «Челленджеров 175», которые пройдут на второй неделе «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
С 10 по 15 марта в Финиксе планируют сыграть:
Артур Риндеркнеш (30);
Корентен Муте (34);
действующий чемпион Жоао Фонсека (38);
Алекс Микельсен (41);
Адриан Маннарино (49);
Джованни Мпетши Перрикар (58);
Рейлли Опелка (69);
Александр Шевченко (79).
Полностью список здесь.
В доминиканской Кап Кане выступят:
Томас Мартин Этчеверри (51);
Александр Мюллер (52);
Ботик ван де Зандшульп (55);
Хуберт Хуркач (71);
Роберто Баутиста-Агут (82);
Миомир Кецманович (83).
Вся заявка тут.
