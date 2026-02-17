Ива Йович: «Несмотря на позицию в рейтинге, я все еще чувствую себя новичком в туре»

18-летняя Ива Йович рассказала, как осваивается в новом статусе игрока топ-уровня.

В первом круге в Дубае 20-я ракетка мира обыграла Камиллу Рахимову (6:1, 1:6, 6:1).

«Стараюсь не возлагать на себя слишком высоких ожиданий. Конечно, я чувствую, что прибавляю и делаю правильные вещи, но никогда не знаешь, когда все наконец сложится и сколько времени на это потребуется.

Несмотря на позицию в рейтинге, я все еще чувствую себя новичком в туре. Есть много девушек, с которыми я еще не играла. Завтра у меня будет первая встреча с Дианой [Шнайдер ], поэтому я понимаю, что мне еще многому нужно научиться.

Но, конечно, приятно ощущать, что ты развиваешься, и при этом уже находишься на хорошем уровне. Я заслужила право играть на таких турнирах и надеюсь, что смогу продолжать в том же духе», – сказала американка.