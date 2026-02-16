Андрей Чесноков: «Мирра Андреева может покинуть топ-10 по итогам турниров в Дубае и Индиан-Уэллс»

Чесноков: Мирра Андреева может покинуть топ-10 рейтинга WTA.

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о том, что Мирра Андреева может выпасть из топ-10 в ближайшие несколько недель.

Россиянка будет защищать 2000 очков за победы на турнирах в Дубае и Индиан-Уэллс. На данный момент она занимает седьмое место.

«Мирре Андреевой предстоит защищать сейчас победы на турнирах в Дубае и Индиан-Уэллс, это 2000 очков. Любое поражение может ее отбросить далеко.

В последнее время она играет очень пассивно и показывает не лучшие результаты, поэтому она может выпасть из первой десятки по итогам этих турниров», – цитирует Чеснокова ТАСС.

