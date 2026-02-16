Андрей Чесноков: «Мирра Андреева может покинуть топ-10 по итогам турниров в Дубае и Индиан-Уэллс»
Чесноков: Мирра Андреева может покинуть топ-10 рейтинга WTA.
Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о том, что Мирра Андреева может выпасть из топ-10 в ближайшие несколько недель.
Россиянка будет защищать 2000 очков за победы на турнирах в Дубае и Индиан-Уэллс. На данный момент она занимает седьмое место.
«Мирре Андреевой предстоит защищать сейчас победы на турнирах в Дубае и Индиан-Уэллс, это 2000 очков. Любое поражение может ее отбросить далеко.
В последнее время она играет очень пассивно и показывает не лучшие результаты, поэтому она может выпасть из первой десятки по итогам этих турниров», – цитирует Чеснокова ТАСС.
Ментальные трюки Мирры Андреевой: от вымышленных имен до розового блокнота
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ничё себе, какая неожиданная и полезная информация
Ничё себе, какая неожиданная и полезная информация
Самое главное очень трудно это было просчитать и подсчитать! Хотя думаю он не прав и в топ-10 останется, хоть м на 10 месте.. Главное сейчас пройти до 1/4 и на втором турнире тоже
Ничего страшного. Доберёт эти очки на следующих турнирах, где в прошлом году играла не очень хорошо. А Чесноков, такое ощущение, сидит и ждёт, чтобы Мирра проваливалась. Слишком много негатива от данного г-на в её адрес в последнее время
Ничего страшного. Доберёт эти очки на следующих турнирах, где в прошлом году играла не очень хорошо. А Чесноков, такое ощущение, сидит и ждёт, чтобы Мирра проваливалась. Слишком много негатива от данного г-на в её адрес в последнее время
А есть за что похвалить?
А есть за что похвалить?
Ну например у нее в этом году уже есть титул 500-ник.
Кэп)
Г-н Чесноков базует. Надо же как-то оставаться в инфополе - никому его ыксердное мнение не интересно, ни на один теннисный проект его ни разу не позвали, как тренер он не состоялся. Вот и приходиться делать такие "заявления"
Г-н Чесноков базует. Надо же как-то оставаться в инфополе - никому его ыксердное мнение не интересно, ни на один теннисный проект его ни разу не позвали, как тренер он не состоялся. Вот и приходиться делать такие "заявления"
Ну ты то лучше знаешь, это факт)) И мнение твое ценнее)
Ну ты то лучше знаешь, это факт)) И мнение твое ценнее)
Что я знаю лучше? Что г-на Чеснокова никуда не приглашают в качестве эксперта? Это знают все, кто хоть как-то интересуется теннисом и отечественными теннисными медиа. В Больше! ни разу не спросили его мнения, в First&Red аналогично, в ББтеннис тем более. Даже TNNS Бычкову позвали а не его, хотя она вообще ничего не выигрывала, и даже в 20-ке не стояла.
Не каркай Чесноков
Защищать прошлогодние очки всегда сложно. Поэтому лучше концентрироваться на тех турнирах где вылетала в первых кругах))
Ну скорей всего так и будет. Думаю мало кто верит, что она повторит успех.
Треш -ток продолжается.
Мирра может стать первой ракеткой мира по итогам турниров в Париже, Уимблдоне и Нью Йорке. Или не стать..
чесноков жаждет стать тренером Миры, наверно
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем