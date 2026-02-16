  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Андрей Чесноков: «Мирра Андреева может покинуть топ-10 по итогам турниров в Дубае и Индиан-Уэллс»
25

Андрей Чесноков: «Мирра Андреева может покинуть топ-10 по итогам турниров в Дубае и Индиан-Уэллс»

Чесноков: Мирра Андреева может покинуть топ-10 рейтинга WTA.

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о том, что Мирра Андреева может выпасть из топ-10 в ближайшие несколько недель.

Россиянка будет защищать 2000 очков за победы на турнирах в Дубае и Индиан-Уэллс. На данный момент она занимает седьмое место.

«Мирре Андреевой предстоит защищать сейчас победы на турнирах в Дубае и Индиан-Уэллс, это 2000 очков. Любое поражение может ее отбросить далеко.

В последнее время она играет очень пассивно и показывает не лучшие результаты, поэтому она может выпасть из первой десятки по итогам этих турниров», – цитирует Чеснокова ТАСС.

Ментальные трюки Мирры Андреевой: от вымышленных имен до розового блокнота

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
logoМирра Андреева
logoАндрей Чесноков
logoBNP Paribas Open
logoWTA
logoDubai Duty Free Tennis Championships
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ничё себе, какая неожиданная и полезная информация
Ответ dead_can_dance
Ничё себе, какая неожиданная и полезная информация
Самое главное очень трудно это было просчитать и подсчитать! Хотя думаю он не прав и в топ-10 останется, хоть м на 10 месте.. Главное сейчас пройти до 1/4 и на втором турнире тоже
Ничего страшного. Доберёт эти очки на следующих турнирах, где в прошлом году играла не очень хорошо. А Чесноков, такое ощущение, сидит и ждёт, чтобы Мирра проваливалась. Слишком много негатива от данного г-на в её адрес в последнее время
Ответ Святослав Федорович
Ничего страшного. Доберёт эти очки на следующих турнирах, где в прошлом году играла не очень хорошо. А Чесноков, такое ощущение, сидит и ждёт, чтобы Мирра проваливалась. Слишком много негатива от данного г-на в её адрес в последнее время
А есть за что похвалить?
Ответ tRIFF
А есть за что похвалить?
Ну например у нее в этом году уже есть титул 500-ник.
Г-н Чесноков базует. Надо же как-то оставаться в инфополе - никому его ыксердное мнение не интересно, ни на один теннисный проект его ни разу не позвали, как тренер он не состоялся. Вот и приходиться делать такие "заявления"
Ответ z0rg
Г-н Чесноков базует. Надо же как-то оставаться в инфополе - никому его ыксердное мнение не интересно, ни на один теннисный проект его ни разу не позвали, как тренер он не состоялся. Вот и приходиться делать такие "заявления"
Ну ты то лучше знаешь, это факт)) И мнение твое ценнее)
Ответ Kikir
Ну ты то лучше знаешь, это факт)) И мнение твое ценнее)
Что я знаю лучше? Что г-на Чеснокова никуда не приглашают в качестве эксперта? Это знают все, кто хоть как-то интересуется теннисом и отечественными теннисными медиа. В Больше! ни разу не спросили его мнения, в First&Red аналогично, в ББтеннис тем более. Даже TNNS Бычкову позвали а не его, хотя она вообще ничего не выигрывала, и даже в 20-ке не стояла.
Не каркай Чесноков
Защищать прошлогодние очки всегда сложно. Поэтому лучше концентрироваться на тех турнирах где вылетала в первых кругах))
Ну скорей всего так и будет. Думаю мало кто верит, что она повторит успех.
Треш -ток продолжается.
Мирра может стать первой ракеткой мира по итогам турниров в Париже, Уимблдоне и Нью Йорке. Или не стать..
чесноков жаждет стать тренером Миры, наверно
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мирра Андреева о защите титула в Дубае: «Для меня это новый опыт»
16 февраля, 15:55
Андрей Чесноков: «Видно, что Мирра Андреева перестала прогрессировать. Раньше она лезла на всех, играла гораздо острее»
10 февраля, 09:21
Чесноков об игре Андреевой в матче с Рузе: «С таким теннисом строить будущее невозможно»
24 января, 12:56
Рекомендуем
Главные новости
Колмен Вонг: «Я думал о завершении карьеры, а потом Надаль пригласил меня в академию»
17 минут назад
Дубай (WTA). 1/4 финала. Андреева сыграет с Анисимовой, Пегула – с Таусон, Гауфф встретится с Эалой, Свитолина – с Ружич
53 минуты назад
Коболли набил татуировку с изображением Халка: «Я сделал ее в память о моменте, когда порвал на себе футболку на Кубке Дэвиса»
57 минут назадФото
Руайе – Алькарасу после поражения в Дохе: «Однажды я приду за тобой и Янником, не волнуйся»
сегодня, 06:16
Делрей-Бич (ATP). Рууд встретится с Гироном, Микельсен – с Кордой, Коболли вышел в 1/4 финала
сегодня, 00:54Live
Рио (ATP). Серундоло-старший снялся с матча с Тиранте, Табило вышел в 1/4 финала
сегодня, 03:39
Алькарас о том, что уступал 2:5 во второй партии: «Не буду врать, в какие-то моменты думал о третьем сете»
вчера, 20:43
Синнер о том, что одержал 50 побед подряд над игроками вне топ-50: «Когда соперникам нечего терять, они играют свободнее»
вчера, 20:24
Алькарас вышел в 55-й четвертьфинал на уровне ATP
вчера, 20:10
Доха (ATP). Рублев, Хачанов, Алькарас, Синнер вышли в 1/4 финала, Медведев выбыл
вчера, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
Фонсека встретился с Зико в Рио
вчера, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Рекомендуем