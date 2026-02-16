Медведев выиграл первый матч после 30-летия
11-я ракетка мира Даниил Медведев обыграл №261 Шана Цзюньчэна в первом круге в Дохе – 6:4, 6:2.
Для россиянина это был первый матч после 30-летия.
За место в четвертьфинале Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом или Моэсом Эшарги.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот Даня и ветеран. Да, бежит время...
Как будто бы можно нанести ещё одну психологическую травму Циципасу если он выйдет в 1/8
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем