2

Медведев выиграл первый матч после 30-летия

11-я ракетка мира Даниил Медведев обыграл №261 Шана Цзюньчэна в первом круге в Дохе – 6:4, 6:2.

Для россиянина это был первый матч после 30-летия.

За место в четвертьфинале Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом или Моэсом Эшарги.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Вот Даня и ветеран. Да, бежит время...
Как будто бы можно нанести ещё одну психологическую травму Циципасу если он выйдет в 1/8
