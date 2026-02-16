Медведев выиграл первый матч после 30-летия

11-я ракетка мира Даниил Медведев обыграл №261 Шана Цзюньчэна в первом круге в Дохе – 6:4, 6:2.

Для россиянина это был первый матч после 30-летия.

За место в четвертьфинале Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом или Моэсом Эшарги .