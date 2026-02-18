Рио (ATP). Берреттини, Фонсека, Серундоло-старший, Лайович, Табило вышли во 2-й круг, Гарин, Дардери выбыли
В Рио проходит первый круг турнира ATP 500.
Кристиан Гарин уступил Тиаго Тиранте в первом круге в Рио.
Маттео Берреттини прошел Марсело Барриоса Веру.
Сетка турнира здесь.
Rio Open presented by Claro
Рио-де-Жанейро, Бразилия
16 – 22 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 469 450 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
