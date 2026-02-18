  • Спортс
  Рио (ATP). Берреттини, Фонсека, Серундоло-старший, Лайович, Табило вышли во 2-й круг, Гарин, Дардери выбыли
Рио (ATP). Берреттини, Фонсека, Серундоло-старший, Лайович, Табило вышли во 2-й круг, Гарин, Дардери выбыли

В Рио проходит первый круг турнира ATP 500.

Кристиан Гарин уступил Тиаго Тиранте в первом круге в Рио.

Маттео Берреттини прошел Марсело Барриоса Веру.

Rio Open presented by Claro

Рио-де-Жанейро, Бразилия

16 – 22 февраля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 469 450 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

8 комментариев
Дардери только что в финале в Буэнос-Айресе проиграл старшему Серундоло, а в Рио ему же в первом круге подсунули младшенького. Забавно получилось)
Ответ Дмитрий Кириллов
"Тренируйся лучше вон... на кошках"
Жоао Лукас Рейс да Силва потерпел 3-е поражение подряд,Кристиан Гарин - 4-е,Даниэль Альтмайер - 6-е.
Естественно Этчеверри и Комесана затеяли свою трехчасовую возню и не дают посмотреть в нормальное время матч Навоне против Черундоло.
У Дардери теперь, похоже, аллергия на братьев Серундоло будет) М-да, проиграть двоим за три дня. Интересно, было ли что-то похожее в ATP Tour?
Ответ Дмитрий Кириллов
В 2021-м году Альберт Рамос и Федерико Кория на двух турнирах подряд тоже с разницей несколько дней проигрывали опять-таки братьям Серундоло.
Баес, странно начал форму терять. В чистую проиграл на своем турнире. Так хорошо начинал год. Теперь похоже пойдет по наклонной….
Фонсеке, дали пару игр втянуться, но судя по форме, он ими и ограничиться….
Франсиско Комесанья потерпел 3-е поражение подряд.
