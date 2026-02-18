Делрей-Бич (ATP). Пол играет с Муте, Корда, Тиафу, Атман вышли во 2-й круг, Чилич, Вашеро, Боржес, Диалло выбыли
В Делрей-Бич проходит первый круг турнира ATP 250.
Валентин Вашеро уступил Алексу Микельсену в первом круге в Делрей-Бич.
Сетка турнира здесь.
Delray Beach Open
Делрей-Бич, США
16 – 22 февраля 2026
ATP 250
Призовой фонд – 700 045 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Патрик Кипсон потерпел 3-е поражение подряд,Нуну Боржеш - 4-е.
Маттиа Беллуччи потерпел 3-е поражение подряд.
