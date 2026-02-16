Калинская о том, что два года назад дошла до финала в Дубае: «Так приятно вернуться»

Калинская прокомментировала победу над Остапенко в Дубае.

Анна Калинская прокомментировала победу над Аленой Остапенко в первом круге в Дубае – 2:6, 6:1, 6:4.

«Было непросто, условия тут другие по сравнению с Дохой. Здесь корт быстрее, к тому же она очень агрессивный игрок и в начале особо не давала мне ритма и была очень уверена в себе. Во втором я раскрепостилась и стала играть агрессивнее, и у нее уже не было много виннерсов (улыбается) ».

О том, что играла в финале тысячника в Дубае в 2024-м

«Так приятно вернуться и играть, особенно перед болельщиками из моей страны. Спасибо вам, что пришли. Надеюсь, смогу провести здесь еще несколько матчей, чтобы мы могли насладиться этой атмосферой».

О матче против Коко Гауфф

«Она настоящий боец, поэтому точно будет тяжело. Я играла против нее два года назад, и тогда матч был очень высокого уровня. Очень рада и с нетерпением его жду», – сказала Калинская в интервью на корте.