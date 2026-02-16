  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Калинская о том, что два года назад дошла до финала в Дубае: «Так приятно вернуться»
15

Калинская о том, что два года назад дошла до финала в Дубае: «Так приятно вернуться»

Калинская прокомментировала победу над Остапенко в Дубае.

Анна Калинская прокомментировала победу над Аленой Остапенко в первом круге в Дубае – 2:6, 6:1, 6:4.

«Было непросто, условия тут другие по сравнению с Дохой. Здесь корт быстрее, к тому же она очень агрессивный игрок и в начале особо не давала мне ритма и была очень уверена в себе. Во втором я раскрепостилась и стала играть агрессивнее, и у нее уже не было много виннерсов (улыбается)».

О том, что играла в финале тысячника в Дубае в 2024-м

«Так приятно вернуться и играть, особенно перед болельщиками из моей страны. Спасибо вам, что пришли. Надеюсь, смогу провести здесь еще несколько матчей, чтобы мы могли насладиться этой атмосферой».

О матче против Коко Гауфф

«Она настоящий боец, поэтому точно будет тяжело. Я играла против нее два года назад, и тогда матч был очень высокого уровня. Очень рада и с нетерпением его жду», – сказала Калинская в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАнна Калинская
logoАлена Остапенко
logoКоко Гауфф
logoWTA
logoDubai Duty Free Tennis Championships
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Анна даже ракетку бросала в сердцах. А этот мальчик в боксе кто был?
Ответ Владимир Халилов
Анна даже ракетку бросала в сердцах. А этот мальчик в боксе кто был?
Брат ее в Нижнем Новгороде играет за их команду,Николай Кашинский ,похоже он....
Ответ Gadar
Брат ее в Нижнем Новгороде играет за их команду,Николай Кашинский ,похоже он....
Ну я тоже так подумал, потом посмотрел фото и усомнился.
Аня видимо экономит на тренерах или денег нужных нет... Обидно что с ней пасётся бабушка тренер и ее сын , вдобавок каким то образом являющийся Аниным фитнесс тренером.... 😭😭😭😭
Ответ Никита Михайлов
Аня видимо экономит на тренерах или денег нужных нет... Обидно что с ней пасётся бабушка тренер и ее сын , вдобавок каким то образом являющийся Аниным фитнесс тренером.... 😭😭😭😭
Что мешает отправить своё CV - какой вы блестящий.
Ответ Никита Михайлов
Аня видимо экономит на тренерах или денег нужных нет... Обидно что с ней пасётся бабушка тренер и ее сын , вдобавок каким то образом являющийся Аниным фитнесс тренером.... 😭😭😭😭
Ахахахаха, ты посмотрел 5 матчей Калинской и решил, что Тарабини — слабый тренер? Круто.
А вташный ноунейм Паолини считает Тарабини одним из лучших тренеров тура, например.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Колмен Вонг: «Я думал о завершении карьеры, а потом Надаль пригласил меня в академию»
17 минут назад
Дубай (WTA). 1/4 финала. Андреева сыграет с Анисимовой, Пегула – с Таусон, Гауфф встретится с Эалой, Свитолина – с Ружич
53 минуты назад
Коболли набил татуировку с изображением Халка: «Я сделал ее в память о моменте, когда порвал на себе футболку на Кубке Дэвиса»
57 минут назадФото
Руайе – Алькарасу после поражения в Дохе: «Однажды я приду за тобой и Янником, не волнуйся»
сегодня, 06:16
Делрей-Бич (ATP). Рууд встретится с Гироном, Микельсен – с Кордой, Коболли вышел в 1/4 финала
сегодня, 00:54Live
Рио (ATP). Серундоло-старший снялся с матча с Тиранте, Табило вышел в 1/4 финала
сегодня, 03:39
Алькарас о том, что уступал 2:5 во второй партии: «Не буду врать, в какие-то моменты думал о третьем сете»
вчера, 20:43
Синнер о том, что одержал 50 побед подряд над игроками вне топ-50: «Когда соперникам нечего терять, они играют свободнее»
вчера, 20:24
Алькарас вышел в 55-й четвертьфинал на уровне ATP
вчера, 20:10
Доха (ATP). Рублев, Хачанов, Алькарас, Синнер вышли в 1/4 финала, Медведев выбыл
вчера, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
Фонсека встретился с Зико в Рио
вчера, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Рекомендуем