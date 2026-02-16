9

Мирра Андреева о защите титула в Дубае: «Для меня это новый опыт»

Мирра Андреева поделилась настроем перед защитой титула на турнире в Дубае. В первом матче 18-летняя россиянка сыграет с Дарьей Касаткиной.

«Я просто очень рада здесь играть. Конечно, сделаю все возможное, чтобы попытаться защитить титул, потому что впервые приезжаю на турнир в статусе действующей чемпионки. Для меня это тоже новый опыт. С нетерпением жду своего первого матча и посмотрим, как все сложится.

По сравнению с прошлым годом, меня здесь стали чаще узнавать. Я не против (улыбается). Мне даже нравится внимание со стороны болельщиков и медиа. Меня это не смущает.

Было особенно приятно, когда я приехала в отель и увидела себя [на постерах]. Это очень здорово. Это дает дополнительную мотивацию постараться хорошо сыграть и, возможно, защитить титул. Чтобы, когда я приехала в следующем году, на постерах снова была я».

Также она высказалась о поражении от Виктории Мбоко в 1/8 финала тысячника в Дохе – 3:6, 6:3, 6:7(5).

«Этот матч получился очень особенным. Было очень интересно против нее играть. Я поймала себя на том, что в третьем сете чувствовала очень много адреналина и сильное волнение. Со мной такое случается нечасто. Я действительно получила большое удовольствие от матча.

Я не так часто проигрываю матчи, имея матчбол, поэтому с этим тоже было непросто справиться после игры. Если уж проигрывать, то я не против проиграть той, кто потом выходит в финал. Сейчас мне нужно сосредоточиться на том, что будет здесь, и на своих матчах в Дубае. Поражения бывают каждую неделю. Главное – как ты их переживаешь и с каким настроем подходишь к следующему турниру», – сказала Андреева.

Дрянные мячи в Роттердаме, Джокович стал греком, Мирра плакала. Итоги недели в теннисе

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
logoМирра Андреева
logoВиктория Мбоко
logoWTA
logoDubai Duty Free Tennis Championships
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Удачи Мирре, пусть у неё получится это сделать, вновь победить!
До полуфинала, будет играть сама с собой. А дальше надеюсь игра придет…. Удачи!
Кстати, я не вижу Мбокко в сетке, вместо нее какая-то словенка играет Петра Марченко. Наверное снялась как и победитель Дохи.
Ответ Любитель_ФК
Кстати, я не вижу Мбокко в сетке, вместо нее какая-то словенка играет Петра Марченко. Наверное снялась как и победитель Дохи.
Да, она снялась, так что до полуфинала путь открыт, а там ужкак карта ляжет.
Ответ Любитель_ФК
Кстати, я не вижу Мбокко в сетке, вместо нее какая-то словенка играет Петра Марченко. Наверное снялась как и победитель Дохи.
Хорватка*

она лаки-лузер
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбоко о реванше за поражение от Андреевой в Аделаиде: «Я чувствовала себя более заряженной»
11 февраля, 20:09
Мирра Андреева упустила матчбол и проиграла Мбоко в третьем круге в Дохе
11 февраля, 14:25
Рекомендуем
Главные новости
Колмен Вонг: «Я думал о завершении карьеры, а потом Надаль пригласил меня в академию»
17 минут назад
Дубай (WTA). 1/4 финала. Андреева сыграет с Анисимовой, Пегула – с Таусон, Гауфф встретится с Эалой, Свитолина – с Ружич
53 минуты назад
Коболли набил татуировку с изображением Халка: «Я сделал ее в память о моменте, когда порвал на себе футболку на Кубке Дэвиса»
57 минут назадФото
Руайе – Алькарасу после поражения в Дохе: «Однажды я приду за тобой и Янником, не волнуйся»
сегодня, 06:16
Делрей-Бич (ATP). Рууд встретится с Гироном, Микельсен – с Кордой, Коболли вышел в 1/4 финала
сегодня, 00:54Live
Рио (ATP). Серундоло-старший снялся с матча с Тиранте, Табило вышел в 1/4 финала
сегодня, 03:39
Алькарас о том, что уступал 2:5 во второй партии: «Не буду врать, в какие-то моменты думал о третьем сете»
вчера, 20:43
Синнер о том, что одержал 50 побед подряд над игроками вне топ-50: «Когда соперникам нечего терять, они играют свободнее»
вчера, 20:24
Алькарас вышел в 55-й четвертьфинал на уровне ATP
вчера, 20:10
Доха (ATP). Рублев, Хачанов, Алькарас, Синнер вышли в 1/4 финала, Медведев выбыл
вчера, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
Фонсека встретился с Зико в Рио
вчера, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Рекомендуем