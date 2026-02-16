Мирра Андреева о защите титула в Дубае: «Для меня это новый опыт»

Мирра Андреева поделилась настроем перед защитой титула на турнире в Дубае. В первом матче 18-летняя россиянка сыграет с Дарьей Касаткиной.

«Я просто очень рада здесь играть. Конечно, сделаю все возможное, чтобы попытаться защитить титул, потому что впервые приезжаю на турнир в статусе действующей чемпионки. Для меня это тоже новый опыт. С нетерпением жду своего первого матча и посмотрим, как все сложится.

По сравнению с прошлым годом, меня здесь стали чаще узнавать. Я не против (улыбается) . Мне даже нравится внимание со стороны болельщиков и медиа. Меня это не смущает.

Было особенно приятно, когда я приехала в отель и увидела себя [на постерах]. Это очень здорово. Это дает дополнительную мотивацию постараться хорошо сыграть и, возможно, защитить титул. Чтобы, когда я приехала в следующем году, на постерах снова была я».

Также она высказалась о поражении от Виктории Мбоко в 1/8 финала тысячника в Дохе – 3:6, 6:3, 6:7(5).

«Этот матч получился очень особенным. Было очень интересно против нее играть. Я поймала себя на том, что в третьем сете чувствовала очень много адреналина и сильное волнение. Со мной такое случается нечасто. Я действительно получила большое удовольствие от матча.

Я не так часто проигрываю матчи, имея матчбол, поэтому с этим тоже было непросто справиться после игры. Если уж проигрывать, то я не против проиграть той, кто потом выходит в финал. Сейчас мне нужно сосредоточиться на том, что будет здесь, и на своих матчах в Дубае. Поражения бывают каждую неделю. Главное – как ты их переживаешь и с каким настроем подходишь к следующему турниру», – сказала Андреева.

