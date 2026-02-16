Кузнецова о том, что Алькарасу и Синнеру заплатили по 1,2 млн долларов за участие в турнире в Дохе: «Ничего удивительного в этом нет»

Кузнецова высказалась о том, что Алькарасу и Синнеру заплатили за приезд в Доху.

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова прокомментировала инсайд La Gazzetta dello Sport о том, что Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру заплатили за приезд на турнир в Дохе.

«Увидела новость и то, как всколыхнулся теннисный мир, узнав, что Алькарасу и Синнеру заплатили больше миллиона долларов организаторы турнира в Дохе за один только приезд. Вообще ничего удивительного в этом нет💵.

Когда у небольшого турнира вдруг топовый состав – это значит, что у игроков есть другие интересы помимо очков и призовых. Имею в виду дополнительные бонусы за явку🫰.

Как правило, такие выплаты делают турниры, которые стоят не очень удобно в календаре. И если это не сильно нарушает расписание и есть возможность подзаработать – почему нет? 🙂

Мотив организаторов тоже понятен: два топовых игрока, которые точно соберут болельщиков на трибунах🔝», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.