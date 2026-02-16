Кузнецова о том, что Алькарасу и Синнеру заплатили по 1,2 млн долларов за участие в турнире в Дохе: «Ничего удивительного в этом нет»
Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова прокомментировала инсайд La Gazzetta dello Sport о том, что Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру заплатили за приезд на турнир в Дохе.
«Увидела новость и то, как всколыхнулся теннисный мир, узнав, что Алькарасу и Синнеру заплатили больше миллиона долларов организаторы турнира в Дохе за один только приезд. Вообще ничего удивительного в этом нет💵.
Когда у небольшого турнира вдруг топовый состав – это значит, что у игроков есть другие интересы помимо очков и призовых. Имею в виду дополнительные бонусы за явку🫰.
Как правило, такие выплаты делают турниры, которые стоят не очень удобно в календаре. И если это не сильно нарушает расписание и есть возможность подзаработать – почему нет? 🙂
Мотив организаторов тоже понятен: два топовых игрока, которые точно соберут болельщиков на трибунах🔝», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.
Сыграть за деньги на официальном турнире , почему бы и да ..совместить приятное с полезным . Хотя есть ощущение , что совмещать не особо будут..Ну может Синнер больше имеет мотивации , а Алькарас наверняка отлетит в первых двух матчах