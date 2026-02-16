  • Спортс
  • Кузнецова о том, что Алькарасу и Синнеру заплатили по 1,2 млн долларов за участие в турнире в Дохе: «Ничего удивительного в этом нет»
13

Кузнецова высказалась о том, что Алькарасу и Синнеру заплатили за приезд в Доху.

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова прокомментировала инсайд La Gazzetta dello Sport о том, что Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру заплатили за приезд на турнир в Дохе.

«Увидела новость и то, как всколыхнулся теннисный мир, узнав, что Алькарасу и Синнеру заплатили больше миллиона долларов организаторы турнира в Дохе за один только приезд. Вообще ничего удивительного в этом нет💵.

Когда у небольшого турнира вдруг топовый состав – это значит, что у игроков есть другие интересы помимо очков и призовых. Имею в виду дополнительные бонусы за явку🫰.

Как правило, такие выплаты делают турниры, которые стоят не очень удобно в календаре. И если это не сильно нарушает расписание и есть возможность подзаработать – почему нет? 🙂

Мотив организаторов тоже понятен: два топовых игрока, которые точно соберут болельщиков на трибунах🔝», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Кузнецовой
А Соболенко и Швентек не заплатили - вот и не приехали )))
Та ситуация, когда в выигрыше оказываются все: и игроки, и организаторы, и болельщики на трибунах
Все будут довольны. Катар может себе позволить заплатить и больше. Зрителей на трибунах добавится. А миллионы для игроков никогда не были лишними.
Ответ Evgen Vynokurov
Все будут довольны. Катар может себе позволить заплатить и больше. Зрителей на трибунах добавится. А миллионы для игроков никогда не были лишними.
Оттуда свалили все остальные на турнир ДелрейБич 250 в США ))
Ответ Evgen Vynokurov
Все будут довольны. Катар может себе позволить заплатить и больше. Зрителей на трибунах добавится. А миллионы для игроков никогда не были лишними.
Да они вообще-то не бедствуют
Роджеру с Рафой тоже ведь всегда платили
Как показала история, теннисный мир обычно колышется под любой новостью, где есть фамилия Алькарас. Потому что под фамилией Синнер ничего никогда не колышется - тишь да гладь, благодать, и контракт с Гуччи сверху :)
Эмир захотел хороший теннис посмотреть. Билеты, трансляции, проще все
Они же катаются за деньги по всяким выставкам. Ноль проблем .
Сыграть за деньги на официальном турнире , почему бы и да ..совместить приятное с полезным . Хотя есть ощущение , что совмещать не особо будут..Ну может Синнер больше имеет мотивации , а Алькарас наверняка отлетит в первых двух матчах
В этим мире,кто имеет деньги,тот и заказывает музыку,у каждой стороны свои интересы,все в норме товарищи....
Мотив арабов понятен, у них денег куры не клюют. Они вон и Роналду платят космические деньги. Но это уже шоу-бизнес какой-то, а не спорт.
