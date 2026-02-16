Попырин прервал серию из десяти поражений
Алексей Попырин обыграл Мубарака Шаннана Заида (WC) в первом круге в Дохе – 6:0, 6:2.
Австралиец прервал серию из десяти поражений, которая началась на US Open.
Дальше он сыграет с Янником Синнером или Томашем Махачем.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Вот это серия. И этот человек выиграл Мастерс,😆
И против кого,Катарский гений был на той стороне корта
Алексей Попырин стал первым Австралийцем после Ллейтона Хьюитта, который выиграл одиночный Титул на турнире серии Мастерс 1000. ; многие думали что это сделает Ник Кирьос, но у него как-то непошло, да и Алекс де Минуар как-то пока не особо тянет!
Пусть Лёха скажет спасибо Андрюхе, который, по ходу того турнира, кстати, неожиданно обыграв Допиннера, на финал, можно сказать, не вышел...
Соперник был из тех против которого и Соболенко наверняка могла бы победить
У него следующая игра закончиться примерно также с баранкой если не 2)))))
В конце чуть не брякнулся
