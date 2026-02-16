Попырин прервал серию из десяти поражений

Алексей Попырин обыграл Мубарака Шаннана Заида (WC) в первом круге в Дохе – 6:0, 6:2.

Австралиец прервал серию из десяти поражений, которая началась на US Open .

Дальше он сыграет с Янником Синнером или Томашем Махачем .