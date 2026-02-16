Бублик снялся с турнира в Дохе
Десятая ракетка мира Александр Бублик пропустит турнир ATP 500, который стартовал сегодня в Дохе.
«Прилетел в Доху, но был вынужден сняться из-за усталости. Увидимся в Дубае🙏🏼», – написал Бублик в своем телеграм-канале.
Также с пятисотника снялся Хауме Муньяр. Их места в сетке заняли лаки-лузеры Кентен Алис и Синтаро Мотидзуки.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Бублика
Минор умеет вводить в усталость.
Где-то выдохнул один армянин.
А зачем приехал тогда?
Развеяться, отдохнуть, потусоваться недельку- а там уже и в Дубай можно перебираться потихоньку
