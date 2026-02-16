Алькарас обошел Курье по количеству недель в статусе первой ракетки мира

Карлос Алькарас проводит 59-ю неделю первой строчке рейтинга.

22-летний испанец обошел по этому показателю Джима Курье и вышел на единоличное 13-е место в истории.

На 12-й строчке Янник Синнер , который был первым на протяжении 66 недель.

Рекорд принадлежит Новаку Джоковичу , который был первой ракеткой мира 428 недель.