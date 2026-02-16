Алькарас обошел Курье по количеству недель в статусе первой ракетки мира
Карлос Алькарас проводит 59-ю неделю первой строчке рейтинга.
22-летний испанец обошел по этому показателю Джима Курье и вышел на единоличное 13-е место в истории.
На 12-й строчке Янник Синнер, который был первым на протяжении 66 недель.
Рекорд принадлежит Новаку Джоковичу, который был первой ракеткой мира 428 недель.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ну это, конечно, только если включит режим киборг-убийцы, а Карлос будет прохлаждаться после карьерного