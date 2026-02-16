Карлос Алькарас: «В Дохе очень сильная сетка для турнира категории 500»

Карлос Алькарас поделился ожиданиями от первого круга турнира в Дохе против Артура Риндеркнеша.

«Я знаю, насколько сложным может быть каждый матч. Каждый матч отличается, и наша игра тоже совершенно разная. Думаю, сетка здесь очень сильная для турнира категории 500. Уже по первым матчам видно, насколько высокий уровень и какие отличные встречи будут в первом круге.

Поэтому я просто думаю о каждом матче по отдельности и посмотрим, как далеко смогу пройти. Конечно, в голове есть желание пройти как можно дальше. Если получится сыграть в финале, это было бы здорово, и именно к этому я стремлюсь, но посмотрим.

Я не думаю о финале заранее и не ставлю себя туда преждевременно. Хочу двигаться день за днем», – сказал чемпион Australian Open .

Ранее в La Gazzetta dello Sport появилась информация , что Алькарас и Янник Синнер получат по 1,2 млн долларов за участие в пятисотнике в Катаре.

