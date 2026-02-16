1

Сегодня день рождения Джона Макинроя

Сегодня 67 лет исполняется экс-первой ракетке мира Джону Макинрою.

За карьеру американец выиграл семь турниров «Большого шлема» (четырежды «Уимблдон» и трижды US Open) в одиночном разряде, девять – в парном и один – в миксте. Всего Макинрой брал титулы на 77-ми одиночных турнирах и 71-м парном.

3 марта 1980-го года Макинрой стал первой ракеткой мира, а 3 января 1983-го занял первую строчку парного рейтинга. За все время выступлений в туре Макинрой заработал более 12,5 млн долларов и прославился своим взрывным темпераментом.

Больше всего Макинроя раздражали ошибки судей: «Я знаю, что вижу мяч лучше, чем судьи. Я чувствую, попал он или нет. И больше всего меня расстраивает то, что я уверен в своей правоте, но не могу с этим ничего поделать». Именно в спорах с судьями он выдал свои главные шедевры – например: «На вопрос отвечай, сволочь!» И, конечно, знаменитое «You cannot be serious», ставшее его визитной карточкой.

В 2017 году вышел фильм «Борг/Макинрой», посвященный знаменитому финалу «Уимблдона»-1980.

C 2017-го по 2025-й Макинрой занимал пост капитана сборной Мира в Кубке Лэйвера. Также он играет в пиклбол и комментирует теннис на телевидении.

Джон Макинрой в 1981-м выдал самую знаменитую тираду в истории тенниса. Она принесла ему больше славы, чем все титулы

Макинрой не мог выиграть 4 раза Уимблдон в одиночке. исправьте очевидную ошибку
