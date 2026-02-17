Дубай (WTA). Андреева, Рыбакина, Анисимова, Пегула вышли в 3-й круг, Калинская, Александрова, Шнайдер, Захарова, Паолини выбыли, Бадоса снялась
В Дубае проходит второй круг турнира WTA 1000.
Анна Калинская уступила Коко Гауфф во втором круге в Дубае.
Действующая чемпионка Мирра Андреева прошла в 1/8 финала на отказе Дарьи Касаткиной, Диана Шнайдер проиграла Иве Йович.
Екатерина Александрова уступила Магде Линетт.
Сетка турнира здесь.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЭ
15 – 21 февраля 2026
WTA 1000
Призовой фонд – 4 088 211 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Ощущения по 3 сету, как будто у нее не 5-10 кг лишнего веса, а 30.
Соблюдение режима и формы - это не шутки, а реально серьезные вещи, без которых добиться чего-то в проффесиональном спорте невозможно.