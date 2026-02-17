  • Спортс
293

Дубай (WTA). Андреева, Рыбакина, Анисимова, Пегула вышли в 3-й круг, Калинская, Александрова, Шнайдер, Захарова, Паолини выбыли, Бадоса снялась

В Дубае проходит второй круг турнира WTA 1000.

Анна Калинская уступила Коко Гауфф во втором круге в Дубае.

Действующая чемпионка Мирра Андреева прошла в 1/8 финала на отказе Дарьи Касаткиной, Диана Шнайдер проиграла Иве Йович. 

Екатерина Александрова уступила Магде Линетт.

Сетка турнира здесь.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

15 – 21 февраля 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 4 088 211 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс
Боже, как это чудо попало на 21 строчку WTA??

Ощущения по 3 сету, как будто у нее не 5-10 кг лишнего веса, а 30.

Соблюдение режима и формы - это не шутки, а реально серьезные вещи, без которых добиться чего-то в проффесиональном спорте невозможно.
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Боже, как это чудо попало на 21 строчку WTA?? Ощущения по 3 сету, как будто у нее не 5-10 кг лишнего веса, а 30. Соблюдение режима и формы - это не шутки, а реально серьезные вещи, без которых добиться чего-то в проффесиональном спорте невозможно.
Наши в Дубаях обычно шопятся и на пляж ходят
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Боже, как это чудо попало на 21 строчку WTA?? Ощущения по 3 сету, как будто у нее не 5-10 кг лишнего веса, а 30. Соблюдение режима и формы - это не шутки, а реально серьезные вещи, без которых добиться чего-то в проффесиональном спорте невозможно.
лишнего кило 3 до боевой формы, но и их надо убрать
Ответ 3tatushki3tata
За Катюшу.
Тяжеловато Катя пока начала, Магда для неё неудобная соперница. За последние 4 игры Катя выиграла лишь раз, причём в каждой встрече из этой выборки минимум сет Магда цепляла
Ответ Anouck
Тяжеловато Катя пока начала, Магда для неё неудобная соперница. За последние 4 игры Катя выиграла лишь раз, причём в каждой встрече из этой выборки минимум сет Магда цепляла
Может, во втором переломит игру.
думал хуже Самсоновой сложно выдать игру, но Катя успешно справляется))
Ответ Alexandr Sokolov
думал хуже Самсоновой сложно выдать игру, но Катя успешно справляется))
Ива - молодец, но такую Шнайдер в 3 сете обыграет любая из топ 400 WTA даже сковородкой
Последняя сопля показательна - даже сетка сегодня за Магну. Не ожидал от неё такой прыти. Катюше здоровья и настроения!
Ну вот, а вы горевали. Вперёд. Катюша!
3 отказа в один день , у них там что, какая-то новая чумка гуляет?
Ответ Фанатик фанты
3 отказа в один день , у них там что, какая-то новая чумка гуляет?
Отходняк после шлема
Что то Катю беспокоит ведь, но она играет. Другая бы мед.взяла. Но Катюша никогда на хитрости не пускается. Молодчинка.
Ответ 3tatushki3tata
Что то Катю беспокоит ведь, но она играет. Другая бы мед.взяла. Но Катюша никогда на хитрости не пускается. Молодчинка.
так лучше бы взяла, себе только хуже делает
Ответ Alexandr Sokolov
так лучше бы взяла, себе только хуже делает
Спортсменам виднее наверное. Мне тоже тревожно, не Шлем же, можно и сняться, тем более все подряд тут это делают.
Ива включилась на 5 минут и Диану смыло, все таки игроки разного полёта
НИКИТА это лысый Ник Кириос походу
Наконец-то плаки-плаки этой тряпки закончится, которого уже давно пора забанить
