Алькарас и Синнер получат по 1,2 млн долларов за участие в турнире в Дохе (La Gazzetta dello Sport)

Алькарас и Синнер получат по 1,2 млн долларов за участие в турнире в Дохе
Первая и вторая ракетки мира Карлос Алькарас и Янник Синнер получат по 1,2 млн долларов за участие в турнире в Дохе. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на инсайдеров в ATP-туре.
Общий призовой фонд пятисотника составляет 2 833 335 долларов. Победитель заработает $529 945, финалист – $285 095.
В первом круге Алькарас сыграет с Артуром Риндеркнешем, Синнер – с Томашем Махачем.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: La Gazzetta dello Sport
