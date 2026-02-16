Алькарас и Синнер получат по 1,2 млн долларов за участие в турнире в Дохе (La Gazzetta dello Sport)

Алькарас и Синнер получат по 1,2 млн долларов за участие в турнире в Дохе.

Первая и вторая ракетки мира Карлос Алькарас и Янник Синнер получат по 1,2 млн долларов за участие в турнире в Дохе. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на инсайдеров в ATP-туре.

Общий призовой фонд пятисотника составляет 2 833 335 долларов. Победитель заработает $529 945, финалист – $285 095.

В первом круге Алькарас сыграет с Артуром Риндеркнешем , Синнер – с Томашем Махачем .