  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алькарас и Синнер получат по 1,2 млн долларов за участие в турнире в Дохе (La Gazzetta dello Sport)
14

Алькарас и Синнер получат по 1,2 млн долларов за участие в турнире в Дохе (La Gazzetta dello Sport)

Алькарас и Синнер получат по 1,2 млн долларов за участие в турнире в Дохе.

Первая и вторая ракетки мира Карлос Алькарас и Янник Синнер получат по 1,2 млн долларов за участие в турнире в Дохе. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на инсайдеров в ATP-туре.

Общий призовой фонд пятисотника составляет 2 833 335 долларов. Победитель заработает $529 945, финалист – $285 095.

В первом круге Алькарас сыграет с Артуром Риндеркнешем, Синнер – с Томашем Махачем.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoATP
logoQatar ExxonMobil Open
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
То, что этой парочке отсыпают золотых монет организаторы турниров никто и не сомневается, вопрос только в том, насколько цифры соответствуют действительности:)
Можно приехать, отлететь в первом же матче, но красиво на двух тайбрейках, и отдыхать))
Ответ Stan Smith_1116185248
Можно приехать, отлететь в первом же матче, но красиво на двух тайбрейках, и отдыхать))
Можно. Два-три такой номер можно выкинуть. Потом больше тебе такие деньги не предложат)))
По моему эту парочку развращают деньгами, это добром не кончится
Ответ bor-n@yandex.ru
По моему эту парочку развращают деньгами, это добром не кончится
Ну по сравнению с футболерами, получающими такую сумму за месяц ,конечно развращают
просто за участие получат в 2.5 раза больше, чем тот, кто выиграет турнир)
Ответ Никита Волк
просто за участие получат в 2.5 раза больше, чем тот, кто выиграет турнир)
Они уже победители, по жизни.
Ответ Никита Волк
просто за участие получат в 2.5 раза больше, чем тот, кто выиграет турнир)
Они эти деньги заработали своей карьерой)
Продуют во втором круге
Ответ Даниил Александров
Продуют во втором круге
Там некому проигрывать. На одной ноге оба дойдут до полуфинала, как минимум.
а еще удивился что они оба согласились играть на одном 500-сотнике,
теперь понятно
Забавный способ обойти равные призовые с WTA. Так вскоре везде будут равные призовые, просто у топ10 мужиков будет доп. поощрение, соответствующее привлечению бОльшего зрительского интереса
Ответ go25
Забавный способ обойти равные призовые с WTA. Так вскоре везде будут равные призовые, просто у топ10 мужиков будет доп. поощрение, соответствующее привлечению бОльшего зрительского интереса
Равные только на ТБШ из-за мирового куколдизма перед бабищами. В Дохе призовые 3 ляма, у тёлок на туриках категории 500 – 1.2 ляма
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Колмен Вонг: «Я думал о завершении карьеры, а потом Надаль пригласил меня в академию»
15 минут назад
Дубай (WTA). 1/4 финала. Андреева сыграет с Анисимовой, Пегула – с Таусон, Гауфф встретится с Эалой, Свитолина – с Ружич
51 минуту назад
Коболли набил татуировку с изображением Халка: «Я сделал ее в память о моменте, когда порвал на себе футболку на Кубке Дэвиса»
55 минут назадФото
Руайе – Алькарасу после поражения в Дохе: «Однажды я приду за тобой и Янником, не волнуйся»
сегодня, 06:16
Делрей-Бич (ATP). Рууд встретится с Гироном, Микельсен – с Кордой, Коболли вышел в 1/4 финала
сегодня, 00:54Live
Рио (ATP). Серундоло-старший снялся с матча с Тиранте, Табило вышел в 1/4 финала
сегодня, 03:39
Алькарас о том, что уступал 2:5 во второй партии: «Не буду врать, в какие-то моменты думал о третьем сете»
вчера, 20:43
Синнер о том, что одержал 50 побед подряд над игроками вне топ-50: «Когда соперникам нечего терять, они играют свободнее»
вчера, 20:24
Алькарас вышел в 55-й четвертьфинал на уровне ATP
вчера, 20:10
Доха (ATP). Рублев, Хачанов, Алькарас, Синнер вышли в 1/4 финала, Медведев выбыл
вчера, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
Фонсека встретился с Зико в Рио
вчера, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Рекомендуем